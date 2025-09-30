Cem Küçük'ten 'KAAN' açıklaması: 'Erdoğan’a yanlış bilgi veriliyor, yerli ve milli olacak diye biliyormuş'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye'nin savaş uçağı projesi KAAN'a tedarik edilecek motorların lisanslarının ABD tarafından durdurulduğunu açıklamasıyla başgösteren tartışma iktidar cenahında da sürüyor.

İktidara yakın TGRT Haber kanalında yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Cem Küçük, konuya ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yanlış bilgilendirildiğini öne sürdü.

ABD İLE 90 MOTOR ANLAŞMASI YAPILMIŞ

Küçük, Bakan Hakan Fidan'ın açıklamasında ne anlatmak istediğine ilişkin "Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek 45 uçak için 90 motor anlaşması yapılmış. Hakan Bey'in kastettiği bu. Yani 'Bu bize verilmiyor' diyor" dedi.

Sözlerini "Peki buradaki paniğin sebebi ne?" diye soran Küçük, "Buradaki sıkıntı, öğrendiğime göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konuyla ilgili böyle bilgi verilmemesi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da 45 uçağın yerli ve milli uçakla yapılacağını biliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başta bilgi verilmemiş. Erdoğan bu konuyu bilmiyormuş. Erdoğan’a yanlış bilgi veriliyor. Hepsini yerli ve milli motorla yapılacak diye biliyormuş" iddiasında bulundu.

HAKAN FİDAN NE DEMİŞTİ?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçen hafta Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında ABD’nin New York kentinde bulunan Türk Evi’nde Türk basın mensuplarına konuyla ilgili bir soru üzerine yaptığı açıklamada “Şu anda almayı beklediğimiz F-35 ve KAAN’ın motorları var. ABD Kongresi’nde bekletiliyor ve lisansları durmuş durumda. Onların lisanslarının hayata geçirilmesi ve motorların gelmesi lazım ki KAAN’ların üretimi başlayabilsin. Bizim ABD ile olan ilişkimizde sınırlamaların olması, bizi ister istemez uluslararası sistemde daha farklı arayışların içerisine itecek” demişti.