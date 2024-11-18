Cem Küçük ve Yeni Şafak 'iki teğmen yetmez' dedi: 'Sayın Cumhurbaşkanım! Orada size kılıç çekildi'

Yayınlanma: 18.11.2024 - 12:19

Güncelleme: 18.11.2024 - 12:20

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’taki mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz!" diyen teğmenlerin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi büyük tepkiye neden oldu. AKP'ye yakın medyada ise ihraçlar yeterli bulunmadı ve iktidara daha sert adımlar atma çağrıları yapıldı.

AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesi, bu çağrıları "Cunta sadece 2 teğmen mi" başlığıyla manşetine taşıdı. "Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’taki mezuniyet töreninde Türkiye’yi ayağa kaldıran kılıçlı korsan yeminle ilgili sadece 2 teğmenin “ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi” şaşkınlığa sebep oldu. TSK, son dönemde “Atatürkçülük” maskesi altında ve FETÖ’yü andıran taktiklerle örgütlenen gruplardan temizlenmezse, Türkiye yine 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi darbe tehditleriyle karşı karşıya kalır" ifadeleri kullanıldı. İmzasız yayımlandığı dikkat çeken metinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde “temizlik” yapılması gerektiği savunuldu.

CEM KÜÇÜK'TEN ERDOĞAN'A: GEREĞİNİ YAPIN

İktidara yakın Türkiye gazetesi yazarlarından Cem Küçük de bugünkü "Millete kılıç çekeceksiniz ve yanınıza kâr kalacak, öyle mi?" başlıklı köşe yazısında, ihraçların 2 teğmenle sınırlı kalmaması gerektiğini savunarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Küçük, köşe yazısının ilgili bölümünde "Sayın Cumhurbaşkanım! Bir iki teğmen ihracı geçici çözüm olur... Orada size ve bu millete kılıç çekildi. Bunun affı olmaz. Siz her dönem vesayetçileri yerle bir ettiniz. Millet sizin yanınızda durdu. Cumhuriyet tarihi boyunca millete silah ve kılıç çekenlerden bıktık. Sizin gereğini yapacağınıza inancımız tam..." ifadelerini kullandı.