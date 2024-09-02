Harbiyeliler, vatan aşklarını dile getirdi, siyasete çekmeyin

02 Eylül 2024 Pazartesi

Asker vatan savunması için var. Harbiye mezunu teğmenlerin ant içme töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” demeleri, anayasanın ilk 4 maddesindeki laik, demokratik, sosyal hukuk devletine bağlı olduklarını bile getirmeleri iktidar cephesinde sorun olmuş.

Şöyle mi düşünüyorlar: “Yahu o kadar kontrol ediyoruz askere alımlarda, mülakat filan, bunlar hâlâ ne diyor? O kadar emekli ediyoruz kurmay albayları. Elde var sıfır mı olacak yani?”

Bahsettiğim anayasa maddesi şeklen kalmış, daha doğrusu şeklen bırakılmış.

Şöyle mi düşünüyorlar: “Demokratik devletin sadece lafını bıraktık. Sosyalliğin dibini kazıdık. Laiklik hak getire. Hukuk desen namevcut. Peki bu teğmenler bunu görmüyorlar mı? Bize baş mı kaldırıyorlar? Atatürk hakkında gerçek düşüncemizi bilmiyorlar mı? Ayyaş dedik, Vahdettin dedik...”

Sanmıyorum, o kadar değil.

POLEMİK DIŞI

Yazmak istemediğim bir konuya girdim. Masum genç Harbiyeliler, vatan aşklarını dile getirdiler. Onların üzerinden siyasi polemiğe girişmek kadar yanlış bir şey olamaz. Ama iktidara yakın olanlar böyle yapıyor.

Şu mu: Daha iki gün önce cumhurbaşkanı, “Ben ordunun başkomutanı olarak” demişken şu Harbiyelilere ne oluyor?

Ne yani, yarın iktidar değişirse bu kez de yeni gelenin mi adını dile getirecekler?

Orduyu siyasetin içine çekmek yanlıştır. Sonra elimizde birbirini düşman gören bir ordu kalır. 2016 Temmuz’u gibi.

MESELA DERSEK...

Ordu içinde HÜDA PAR isimli Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna, kuruluş ilkelerine bile düşman, geçmiş uzantısı cinayetlerle dolu bir yapıya bağlı askerlerin varlığını düşünün. Olmaz olmaz demeyin. Cumhur İttifakı’nın bileşeni ayol. Bahçeli ile eller havada... Cumhurbaşkanı dört milletvekiliyle Meclis’e soktu, lanet propagandalarını yapıyorlar.

Salt, PKK düşmanı oldukları için. Diyarbakır’da yaşamaya başladığımız saldırılarla ilgisi var mı, varsa bile bilemeyiz. Adamlar iktidarın bileşeni.

Konudan ayrılmayalım: Mustafa Kemal, dikkate alınmayacak bazı azınlık mı azınlıkların dışında, bu milletin ortak bileşeni. Hiçbir millet ülke kurucu babalarını asla tartışmaz ve sadece minnetle anar ve kabul ederken içimizden bazılarının kafaları nasıl çalışır anlamam mümkün değil.

VATAN SAVUNMASI GÜÇLÜ İNANÇ İSTER

Genç teğmenler Harbiyeli atalarından başka kimi örnek alabilirler ki? Kendini bilmez soytarıları bunu komitacılık olarak niteliyor. Atatürk ise hiçbir zaman komitacı olmadı, milletine güvendi ve orduyu da daha sonra siyasetin dışında tuttu!

Tarih bile bilmeyen bir ümmi topluluk sarmış dört bir yanı.

Tam tersine vatan savunmasında, Atatürk gibi olacaksınız, demeleri gerekir. Bilimi ve aklı vatan savunmasında rehber edineceksiniz.

Bunlara kalsa harp okullarında fizik, kimya, matematik değil, mızraklı ilmihal okuturlar öğrencilere. Öyle bir havaları var!