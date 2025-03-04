Cem Küçük'ten canlı yayında Ahmet Özer açıklaması: 'İddianame şu an itibariyle düşmüştür, içeride tutma şansı yok'

Yayınlanma: 04.03.2025 - 10:14

Güncelleme: 04.03.2025 - 10:25

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, Esenyurt'un tutuklanan seçilmiş belediye başkanı ve yaklaşık 4 aydır tutuklu Ahmet Özer'le ilgili çok konuşulacak bir çıkışta bulundu.

TGRT Haber'de katıldığı programda konuyla ilgili konuşan Küçük, Ahmet Özer hakkında hazırlanan iddianamenin, 'İmralı' süreciyle artık hükmünün kalmadığını belirtip Özer'in tutuklu kalmaması gerektiğini şu sözlerle anlattı:

"Ben, Ahmet Özer iddianamesini okudum. Bak çok açıkça belirteyim. Ahmet Özer iddianamesi şu an itibariyle düşmüştür bana göre. Yani içeride tutma şansı yok. Niye biliyor musun? Çünkü Ahmet Özer'le ilgili bütün iddialar Abdullah Öcalan'la alakalı.

Bak Kandil'le alakalı demiyorum. Kandil'le alakalı olsa değil. Yani Öcalan'ın öğretilerini destekliyor diyor. İşte bir iki yakını Kandil'e gidip gelip onunla görüşmüş. Orada bir iki tane tape yayınlanıyor. Biri sıkıntılı, kabul ediyorum. Hani hadi oradan ceza alsın bir yıl iki yıl ama bir görüşme o. Ama onun dışında suça karışmamış, para aktardığına dair bir şey yok.

Ve Öcalan, bak Kandil'le ilgili olsa hani gitse gelse hani bir tape öyle. Dolayısıyla Halkların Demokratik Kongresi gibi de değil. Çünkü o Kandil'e bağlı doğrudan. Öcalan'la, Demirtaş'la görüşülüyor telefonla. Demirtaş'ın karısının ameliyatı için Demirtaş'ın da gidip ona izin verildiği söyleniyor ediliyor. Sen bu saatten sonra yani herhangi bir bu tür mesela tutuklamaları ve benzeri de yapmak şey değil."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'PKK-KCK terör örgütü üyeliği' iddiasıyla tutuklanan ve yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında iddianame hazırlandı. Geçen hafta kabul edilen iddianamede, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçlaması yöneltilen Ahmet Özer’in 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.