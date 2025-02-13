'Deprem yardımları depoda çürütüldü' iddiası: Ahmet Özer cezaevinden yanıt verdi

Yayınlanma: 13.02.2025 - 20:49

Güncelleme: 13.02.2025 - 20:49

Görevden alınıp tutuklanan ve yerine kayyum atanan CHP'li İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardım kolilerinin depoda çürütüldüğü" iddialarına tepki gösterdi.

Özer, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında "Sizin yalan ve iftiralarınıza artık halkımızın karnı tok" dedi.

Özer'in açıklaması şöyle:

"Algı yönetimi ile iftiralarınıza önem vermiyorum. Bu çirkin ve ahlaksız iftiralarınız, Esenyurt halkı için can hıraş çalışan “Seçilmiş” bir Belediye Başkanı olarak beni değil ancak iftira atanı kirletir.

Elbette hepsiyle hukuk önünde hesaplaşacağız, elbette hak yemediğim gibi hakkımı da yedirtmeyeceğim. Ancak bu iftirayı atanlar, halktan almadığı yetkiyle halkın malına peşkeş çekenler, siz girdiğiniz kul hakkının bedelini nasıl ödeyeceksiniz? Aldığınız ahların altından nasıl kalkacaksınız?

Değerli yol arkadaşlarım, seçimleri inkar edip kayyım atamalarına sığınanlar, şimdi hizmetlerimizi inkar edip yalanlara sığınıyorlar. Ama bir gün haksızlıkları nedeniyle sığınacak bir yer arayacaklar. Biz ise onları hukuk ve adalet şemsiye altında bekliyor olacağız.

Aziz milletim ve kıymetli Esenyurt halkımızın vicdanı sizin kara iftiralarınızdan büyüktür. En içten sevgi ve saygılarımla."

??ALGI VE İFTİRA OPERASYONLARINA İLİŞKİN KAMUOYU AÇIKLAMASI??



Sizin yalan ve iftiralarınıza artık halkımızın karnı tok.



Algı yönetimi ile iftiralarınıza önem vermiyorum. Bu çirkin ve ahlaksız iftiralarınız, Esenyurt halkı için can hıraş çalışan “Seçilmiş” bir Belediye Başkanı… pic.twitter.com/LewHePoesa — Ahmet Özer (@profdrahmetozer) February 13, 2025







