Cem Küçük'ten 'çözüm süreci' tepkisi: Vakit kaybetmeye gerek yok

Yayınlanma: 30.12.2024 - 13:43

Güncelleme: 30.12.2024 - 13:43

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin yazarlarından Cem Küçük, İmralı Cezaevi'nde tutuklu terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın DEM Parti tarafından duyurulan mesajına tepki gösterdi.

"Teröristbaşının açıklamasının içi bomboş!.." başlıklı yazısında Küçük, "Türk halkının onayını almayan hiçbir şey başarılı olamaz", "PKK’ya nefes olacak yeni bir süreci kimse kabul etmez", " Denenip sonuç alınamamış meselelerle vakit kaybetmeye gerek yok" yorumlarında bulundu.

DEM Parti tarafından dün yapılan açıklamayı köşesinde aktaran Küçük, açıklamaya ilişkin şunları yazdı:

"Bir kere burada silah bırakın dememiş. PKK kayıtsız şartsız silah bırakmalı. Dağdaki unsurları gelip teslim olmalı. Suriye’nin doğusundakiler için gerekeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan söyledi. Teslim olup silah bırakılırsa gereken olur.

Sonra Öcalan Meclis’i işaret etmiş. Meclis ne yapacak? PKK diye bir örgüt kalmaz, silah bırakır, tamam. Yıllardır emeğimizi, paramızı, insanımızı tüketti PKK. Şimdi Amerika ile bir olmuş sınırımızı tehdit ediyorlar.

Ayrıca şehit yakınlarımıza soruldu mu? Onlara siz bu konuda ne düşünüyorsunuz, denildi mi? Topluma soruldu mu? Türk halkının onayını almayan hiçbir şey başarılı olamaz.

Birinci Çözüm Süreci’nde toplumun onayı vardı. “Bir de bu denensin” denildi. Ama şu an öyle bir hava yok. Topluma danışılmayan böyle kritik olaylar geri döner.

Zaten terör içeride bitmiş. Başarı elde edilmiş. Türk devleti YPG’ye son uyarıyı veriyor. Kalkıp PKK’ya nefes olacak yeni bir süreci kimse kabul etmez.

Teröristbaşı daha net konuşmalıydı. İçi bomboş açıklamalarla bu olmaz. Türk Kürt kardeşliğini bu ülkede kimse bozamaz. PKK başaramadı bunu.

Bence enerjimizi daha önemli konulara ayıralım. Denenip sonuç alınamamış meselelerle vakit kaybetmeye gerek yok."

Küçük, dün Habertürk TV'de katıldığı programda da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıdan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisinin olmadığını öne sürmüştü.