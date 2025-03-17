Cem Küçük'ten 'Halk TV' ve 'Gezi' iddiası: 'Düğmeye basılması an meselesi'

Yayınlanma: 17.03.2025 - 13:38

Güncelleme: 17.03.2025 - 13:38

İktidara yakın Türkiye gazetesinin yazarlarından Cem Küçük, Halk TV'ye 2013 Gezi Direnişi eylemleri dönemindeki haberleri nedeniyle operasyon yapılacağını etti.

"Önümüzdeki günlerde Halk TV’den kaçan kaçana" başlıklı yazısında Küçük, "Muhalif medya maalesef kendi cenahını afyonlamaya devam ediyor. Bunun başını da Halk TV çekiyor. Hemen her akşam birkaç hükûmete yakın kişi, kurum ya da yöneticiyi linç ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ödleri koptuğu için şimdilik sessizler" diyerek başladığı yazısında, Halk TV'ye ilgili iddiasını "Düğmeye basılması an meselesi" ifadeleriyle dile getirdi.

Küçük'ün yazısında ilgili bölümler şöyle:

"Halk TV özellikle Gezi darbe girişimi başarılı olsun diye üç ay yayın yaptı. O yayınları inceleme süreci bitti. Operasyonun düğmesine basılması an meselesi. Ramazan Bayramı’ndan önce olur mu bakacağız."

"Önümüzdekiler günlerde Gezi darbe girişimi soruşturması Halk TV’ye uzanacak. Bir de Medya AŞ ile irtibatlarına bakılıyor. O yüzden bunları bilenler kanalı terk etti. Önümüzdeki günlerde daha çok kişi kanalı terk eder.

FETÖ’cüler de 17/25 Aralık süreci ve sonrası böyle aşırı öz güvenliydiler. Sayın Cumhurbaşkanımıza, devletimize her türlü eylemde bulundular. Sonrası malum. Seçilmiş meşru hükûmete Gezi tarzı darbe girişimini desteklemek suçtur. Bu da böyle biline..."