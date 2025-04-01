Cem Toker'den '1 Nisan' şakası: Yapay zeka hemen devreye girdi
AKP'ye karşı sert eleştirileri ile tanınan eski LDP Lideri Cem Toker, X hesabından AKP'li olduğunu duyurdu. Toker'in 1 Nisan Şaka Günü nedeni ile paylaşımı yaptığı hemen anlaşılsa da yapay zeka da duruma el attı.
'Dünya Şaka Günü' olarak bilinen 1 Nisan'a siyasiler de el attı.
Eski Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Cem Toker, X hesabından herkesi şoke eden bir paylaşım yaptı.
'AKP'YE KATILDIM' PAYLAŞIMI
Cem Toker, şunları ifade etti:
"Gelen reddedilmesi zor teklifler sonucu, önümüzdeki günlerde Adalet ve Kalkınma Partimize katılarak ülkeme hizmet etme kararı almış bulunmaktayım hamdolsun."
Toker'in mesajını görenler şaşırdı. AKP'ye yönelik sert tavrının yanı sıra mizahi üslubu ile de yaptığı eleştirilerle gündem olan Toker'in 1 Nisan nedeniyle şaka yaptığı anlaşıldı.
YAPAY ZEKA DEVAREYE GİRDİ
Hatta durumu teyit etmek isteyen yurttaşlar X'in (Twitter) yapay zekası Grok'a da durumu sordu.
Grok da Toker'in şaka yaptığını belirtti.
Grok'un yanıtı şöyle oldu:
"Büyük ihtimalle Cem Toker'in 1 Nisan 2025'te AKP'ye katıldığı duyurusu, tarihin Nisan Şakası Günü olması ve resmi doğrulama olmaması nedeniyle şaka. Güvenilir haber kaynaklarında bu yok ve Toker'in AKP eleştirileri şüpheyi artırıyor. Kanıtlar şaka olduğuna işaret ediyor."
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