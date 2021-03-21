Cem Toker: Sanırım yarın sabah 'onların doları varsa, bizim Allah’ımız var be' günü olacak

21 Mart 2021 Pazar, 23:09

Liberal Demokrat Parti'nin eski Genel Başkanı Cem Toker, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevinden alıp yerine Şahap Kavcıoğlu'nu getirilmesi sonrası doların rekor seviyeye yükselmesini değerlendirdi.





Sosyal medyada paylaşım yapan Cem Toker'in doların Asya piyasalarında 8.38'e yükselmesine ilişkin yorumu şöyle oldu: "Sanırım yarın sabah “onların doları varsa, bizim Allah’ımız var be” günü olacak!!!





Toker'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda takipçisi tarafından yüzlerce kez retweet edildi.