Cem Toker: Sanırım yarın sabah 'onların doları varsa, bizim Allah’ımız var be' günü olacak
LDP'nin eski Genel Başkanı Cem Toker, Erdoğan'ın imzasıyla Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevinden alınmasının ardından doların yükselmesine tepki gösterdi.
Liberal Demokrat Parti'nin eski Genel Başkanı Cem Toker, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevinden alıp yerine Şahap Kavcıoğlu'nu getirilmesi sonrası doların rekor seviyeye yükselmesini değerlendirdi.
Sosyal medyada paylaşım yapan Cem Toker'in doların Asya piyasalarında 8.38'e yükselmesine ilişkin yorumu şöyle oldu: "Sanırım yarın sabah “onların doları varsa, bizim Allah’ımız var be” günü olacak!!!
Toker'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda takipçisi tarafından yüzlerce kez retweet edildi.
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