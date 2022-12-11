Cemaat vakfındaki istismar skandalı için komisyona acil toplantı çağrısı

11 Aralık 2022 Pazar, 11:44

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili ve CHP Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü, Komisyon’u bir tarikat "şeyh"inin henüz 6 yaşındaki kızını, imam nikahıyla, 29 yaşındaki müridiyle evlendirmesi olayı ile ilgili olarak çocuğun cinsel istismarı gündemiyle toplantıya çağırdıklarını açıkladı.

Komisyonun Cumhuriyet Halk Partili Başkanvekili Dr. Jale Nur Süllü, üyeleri Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu’nun imzalarıyla verilen dilekçede, komisyonun amaçlarına vurgu yapılarak yaşanan olayın toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan bir olgu olarak doğrudan komisyonu ilgilendirdiği belirtildi.

KEFEK Başkanvekili Dr. Jale Nur Süllü “Son günlerde, kamuoyunun gündemine gelen, İstanbul Sancaktepe’de faaliyet gösteren bir vakfın kurucusu olduğu belirtilen sözde tarikat şeyhi Y.Z.G.’nin kızı H.K.G.’yi, 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi K.İ. ile imam nikahı adı altında sözde evlendirerek, kızının çocuk yaşta yıllarca cinsel istismara uğramasına göz yumması, toplumsal cinsiyet eşitsizliği kaynaklı en ağır bir biçimde çocuk hakları, kadın hakları ve genel anlamda insan hakları ihlalidir. Bu bağlamda, komisyonun kanunla belirtilen görev ve yetkileri kapsamında bu ağır ihlali görüşme özel gündemiyle toplantıya çağırdık. Komisyon Başkanı Sayın Fatma Aksal ve diğer üyelerin çağrımıza duyarsız kalmayacağına inanıyoruz” dedi.

ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI POLİTİKTİR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın bir vakıf kurucusunun altı yaşındaki kızını müridiyle evlendirmesi ve çocuğun yıllarca istismar edilmesiyle ilgili yaptığı “Çocuk istismarı, çocuğa yönelik istismar vakaları siyasetin konusu değildir. Bunlar son derece insani ve her zeminde, her toplumda karşılaşılabilecek meseleler” açıklamasına sert tepki gösteren Süllü “Günlerdir susup da yaptığı açıklamalardan sonra Aileden Sorumlu Bakan diyemeyeceğim Derya Yanık’a şunu hatırlatmak istiyorum çocuğun cinsel istismarı, insani değil insanlık dışıdır, en ağır çocuk ve insan hakkı ihlali olarak suçtur ve AKP'nin yıllardır beslediği anlayışın siyasi sonucu olarak politiktir” dedi.