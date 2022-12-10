Tuzla Belediye Meclisi toplantısında 'Hiranur Vakfı' gerginliği: CHP'li üyeler toplantıyı terk etti
Tuzla Belediye Meclisi’nin aralık ayı toplantısında İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken imam nikâhıyla evlendirmesine tepki gösteren CHP’li belediye meclis üyeleri ile AKP’li üyeler arasında tartışma çıktı. CHP’li üyeler, AKP’li Belediye Meclis üyesi Nurhan Erdem’in hakaret ettiğini belirtip, özür dilemesini istedi. Erdem, özür dilemeyince, CHP’li üyeler toplantı salonunu terk etti.
Tuzla Belediye Meclis'i aralık ayı toplantısı yapıldı. İkinci birleşimde; belediye meclisinin CHP’li üyesi Halil Kütük, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken imam nikâhıyla evlendirmesine tepki gösterdi. Kütük'ün ardından Belediye Meclisi'nin AKP’li üyesi Nurhan Erdem, Kütük’e yanıt verdi.
"Çocuk istismarının dili, dini, mezhebi, meşrebi olmaz" diyen Nurhan Erdem, "6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesine ses çıkarmayan savcılar ahlaksızdır. CHP’li olan kent konseyinde 2020’nin nisan ayında bayrak asarak ‘LGBT’li çocuklar vardır’ söylemlerine susan CHP’li solcular da ahlaksızdır” ifadelerini kullandı.
"AHLAKSIZ" TARTIŞMASI
CHP’li belediye meclis üyeleri, AKP’li üye Erdem’in sözlerine tepki gösterdi. Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Kenan Albayrak, Erdem’den özür dilemesini beklediklerini ve "ahlaksız" ifadesini kabul etmediklerini belirtti.
"Bu mecliste yaşananları, doğruyu bir kenara bırakıp yanlış bir şekilde anlatan AKP grup başkanvekilini kınıyorum" diyen Albayrak, "Biz az önce konuştuğumuzda açık açık bu mikrofonlardan Nurhan Hanım, Cumhuriyet Halk Partililere 'ahlaksız' söylemini duyduk. Bizim bunun özrünü istememiz gayet normal. Nurhan Hanım'ın hakareti ile Halil (Kütük) arkadaşımızın söylemlerinin, hepimizin kınadığı bu olayın yanlışlarını anlatmasının bir tutulmasını anlayamıyorum" dedi.
TOPLANTI SALONUNU TERK ETTİLER
Halil Kütük'ün konuşmasında 'AKP'liler ahlaksız' diye bir ifadesi olmadığını vurgulayan Albayrak, "Ancak siz, kendi meclis üyenizin Cumhuriyet Halk Partililere yönelik sarfettiği 'ahlaksız' söylemini bastırabilmek, bunu topluma, Tuzlalılara, vatandaşa farklı anlatabilmek adına arkadaşımızı suçluyorsunuz. Bunun ve olayı başka yere çekmenizin hiçbir anlamı yok. Açın videoyu tekrar izleyin, 'Cumhuriyet Halk Partililer ahlaksızdır' diyen Nurhan Hanımdır. Ne Halil arkadaşımız ne de biz 'AKP'liler ahlaksızdır' demedik" diye konuştu.
Nurhan Erdem'i CHP'lilerden özür dilemeye davet eden Albayrak, "Eğer özür dilemek istemiyorsanız, Cumhuriyet Halk Partililer olarak 'ahlaksız' söylemini kabul etmiyoruz ve bu söylemlere de devam ediyorsanız bu mecliste de durmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.
AKP’li meclis üyeleri, Erdem’in yanlış bir ifade kullanmadığını savundu. Bunun üzerine CHP’li meclis üyeleri toplantı salonunu terk etti.
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