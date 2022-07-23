'Cemaatlerle ilişkili' haberi rahatsız etti: Süleyman Soylu gazetemizi hedef aldı

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:40

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,, önceki gün, İran ziyaretinden dönüşte yaptığı açıklamada, Suriyelilerin dönüşüne değinmiş “Biz Suriye’nin kuzeyinde briket evler yapıyoruz” diyen Erdoğan’ın, “Bunu özellikle söylüyorum; ne Avrupa Birliği’nden ne şuradan ne buradan en ufak bir destek alarak değil, bizim kendi sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yapıyoruz. AFAD’ın koordinesinde bunu sürdürüyoruz” sözleri ise dikkat çekmişti.

"Erdoğan’ın ‘Bizim STK’ler’ dediği tarikatçı kuruluşlar Suriye’de para basıyor!" başlıklı haberimizde Erdoğan'ın 'briket evleri birlikte yapıyoruz' dediği kuruluşların birçoğunun İsmailağa, Yahyalı, Halidiye, Nur ve Erenköy gibi cemaatlerle ilişkili olduğunu duyurmuştuk.

SOYLU HEDEF ALDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin gazetemizi hedef alarak sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Briket evler, Suriye’ye geri dönüşü hızlandırıp, oturumu artırdıkça Cumhuriyet Gazetesi en iyi ve tek bildiği işi yapmış. Hayırsever STK'lara iftira atmış. Geri dönüşler mi rahatsız etti? Meselelerin çözülmesi mi korkuttu? Göçmenlerden iktidar postu çıkarmaya çalışan zavallılar"