CHP'li Murat Emir: AB'den fon alıp, kendi STK'lerine yaptırıyorlar

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00

Erdoğan’ın, briket evlere ilişkin açıklamasında “Bizim, kendi sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yapıyoruz” dedi. Ancak Erdoğan’ın “Bizim” dediği kuruluşların birçoğunun, tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin 677 sayılı yasayla yasaklanan çeşitli cemaatlerle bağlantılı olduğu gündeme geldi.

Projeye ilişkin eşgüdümü yürüten AFAD’dan yapılan açıklamada, “projede yasal çerçevede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile çalışıldığı” iddia edildi. Açıklamada, kamu kaynağı kullanılmayan projenin her aşamasının denetlendiği ifade edildi.

‘AYRIMCILIK’

CHP’li Emir de “Bir kısım STK’nin, ‘Bizim STK’lerimiz’ diye tanımlanması, doğru değil. Cumhurbaşkanı bir ayrımcılığın içine girmiş oluyor” dedi. Erdoğan’ın açıklamasının ardından söz konusu STK’lerin “alabildiğine denetimsiz şekilde çalışacaklarını tahmin etmenin zor olmadığını” vurgulayan Emir, “Projede yer alan STK’lerin bütün STK’ler gibi yasalar çerçevesinde çalışması, denetimlerinin tam olması, gelirlerini şeffaf biçimde gösterilmesi önemli. Bu kapalılık ve cumhurbaşkanının böylesine sahiplenmiş olması, kaygıyı artıran bir durum” ifadelerini kullandı.

‘AB FONLARI NEREDE’

Erdoğan’ın söz konusu evler için AB’den destek alınmadığını söylediğini anımsatan Emir, “Bugüne kadar harcandığı iddia edilen, 40 milyar dolara kadar vardığı söylenen para niye buraya aktarılmadı? Olağanüstü paralar harcadıklarını iddia ediyorlar, AB fonları alıyorlar. Bunlar kullanılıyor ama briket ev yapmaya gelince kimi STK’lere yaptırıyorlar. Bu da devletin kendince taşeron kullanması anlamına geliyor” dedi.