'Cemaatlerle protokollere devam edeceğiz' diyen Milli Eğitim Bakanı Tekin'e destek DEVA'dan geldi

Yayınlanma: 18.12.2023 - 10:17

Güncelleme: 18.12.2023 - 10:17

Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, bakanlığının 2 bin 709 protokolünün bulunduğunu ve bunların 10'unun tarikat-cemaatlerle imzaladığını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Demokrasi ve Atılım Partisi'nden (DEVA) destek geldi.

Bakan Tekin'in en son eleştirilebileceği konunun 'protokol' hususu olduğunu öne süren DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Kendi gibi olmayana bu düzeyde bir tahammülsüzlük, adeta hiç hayat hakkı tanımama ve gayri meşru kabul etme herşeyden önce bir demokrasi zaafıdır. İktidarı farklı yaşam modellerine karşı demokratik olmayan tutumları sebebiyle haklı olarak eleştirirken muhalefetin bir bölümünün ve özellikle muhalif kamuoyunun benzer zaafları ısrarla ortaya koyması Türkiye demokrasisi için bir çıkmaz sokaktır" dedi.

Yeneroğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, cemaatlerin varlığını ve Bakanlığın bu yapılarla imzaladığı protokolleri şu sözlerle savundu:

"Muhalefetin önemli bir bölümünün toplumsal gerçeklik olan tarikat ve cemaatlere histerik yaklaşımı demokratik çoğulculuğun da reddi manasına geliyor ki bu aslında demokrasinin ideolojik paranteze alınmasıdır. Böyle bir yaklaşım içinde olanların topluma iktidardan farklı daha az otoriter bir model sunmuş olmuyorlar.

Muhalefetteyken bile kendinizden olmayanın en temel anayasal hakkı olan toplanma ve örgütlenme ve bunun gereği olarak inandığınız değerlerle eşit bir biçimde kamusal alanda katılım hakkını reddettikten sonra iktidardan farkınız kalmıyor.

Kaldı ki demokratik kültürü geliştirme iddiasında olanlar bu protokolleri reddetmek yerine artırarak geliştirir ki ulaşamadığı kitlelere de ulaşsın ve herkesi farklılıkların bir arada olduğu ve birlikte yaşamı ve demokratik iletişimi teşvik eden zeminlere çeksin. İdeolojik körlük ne devletin demokratik birlikteliği güçlendiren bu asli sorumluluğunu görmekte ne de aynaya bakıp kendi demokratik zaafı ile yüzleşmeye imkan tanımakta."

BAKAN YUSUF TEKİN NE DEMİŞTİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşurken, muhalefetin tepkileri üzerine "Bahsettiğiniz STK'lerle ilgili de birşey paylaşayım" deyip şunları söylemişti:

"Çok hoşunuza gidecek bir şey daha söyleyeceğim. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı şu anda, 2023yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolümüz var. Bu protokollerden 1167 tanesi resmi kurumlarla. 550 tanesi STK'larla. 986 tanesi ise TEMA'dan Kızılay'a bir sürü STK'yla. Bunların içinde sizin tarikat-cemaat dediğiniz bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ve ben bu protokollerle bize hizmet eden, destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla da protokol yapmaya devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor. Onlardan siz bunun için rahatsızsınız... Protokol yaptığımız bu sivil toplum örgütleri sizin çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz. Ben o STK'larla protokol imzalamaya devam edeceğim. Çocuklarımın dağa çıkmaması için, sizin insan kaynağınıza insan yetiştirmemek için buradan devam edeceğim."