'Gerici' ve 'yobaz' ifadeleri üzerine AKP'lilerin hedefi olan CHP'li vekil özür diledi

Yayınlanma: 12.12.2023 - 13:05

Güncelleme: 12.12.2023 - 13:05

Yerel seçimlere 3,5 ay kala Düzce’nin Yığılca ilcesinde CHP ilçe teşkilatı belediye başkan adayını açıklamak için program düzenledi. Programa CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan da katıldı.

Milletvekili Talih Özcan, burada yaptığı konuşmada "Şimdi önümüzde çok kıymetli bir kardeşimiz var, Özcan kardeşimiz. Bir kere böyle bir yola çıkıyorum demekle, bu kararlılığı göstermekle gerçekten ben cesaretine hayranım. Gericiliğin, yozluğun, yobazlığın kol gezdiği bir yerde, göç veren bir yerde böyle bir kardeşimizin çıkması bana göre anlamlıdır" ifadelerini kullandı.

Özcan'ın bu sözleri AKP'lilerin tepkisini çekti. AKPGenel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Özcan'ın sözlerine "CHP Düzce milletvekili Talih Özcan Yığılca ilçemizde adayını övmek için tüm ilçeyi yozluk, yobazlık ile itham etmiş. Bu ne küçümseme, bu ne hadsizlik? Hala vatandaşa tepeden bakma, kibir, üstencilik. İşte bu asıl yobaz, yoz zihniyet...Yerel seçimde Yığılcalı hemşehrilerimiz gereken cevabı verecektir" dedi.

'ÖZÜR' AÇIKLAMASI

CHP'li milletvekili Özcan, hedef haline getirilmesi üzerine bir açıklama yaparak, "sözlerinin maksadını aştığını" belirtti. Özcan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bahsi geçen cümlelerimdeki niyetim, yerelde Yığılca’ya ve Yığılcalı hemşerilerime karşı bir eleştiri asla olamaz. Çünkü, onların da Düzce’nin evlatları ve bu ülkenin aydınlık yarınları olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Sözlerimde vurgulamak istediğim asıl şey; Ulusal anlamda, Cumhuriyetimizin 100. yılında, ülkemizin kurucu ve kurtarıcılarına karşı gerçekleştirilen eylemler ve söylemlerin artması, Cumhuriyet değerlerini ve Atatürk ilkelerini yok etmeye çalışanlara karşı mücadelemizin her zaman süreceğidir. Bu anlamda, Yığılca Başkan Adayımızın, modern, medeni, çağdaş ve laik bir Türkiye idealine ne kadar uygun bir profilde olduğunu anlatmak isterken, hatalı bir söylemde bulunarak kırdığım, üzdüğüm tüm Yığılcalı hemşerilerimden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.