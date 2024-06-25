Cemaat'ten kovulmuştu, 'Cübbeli' siyasete soyundu: 'İmamoğlu'nu İstanbul kesmiyor, Cumhurbaşkanı olmak istiyor'
'Cübbeli Ahmet' ismi ile bilinen Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı canlı yayında siyasi yorumlarda bulundu. Ünlü, "İmamoğlu'nun kiminle görüştüğü ya da görüşmediği önemli. İmamoğlu'nu iyi gözlemlemek lazım" ifadelerini kullandı.
Ahmet Mahmut Ünlü Ekol TV'de gazeteci Çağlar Cilara'nın konuğu oldu. Ünlü siyaset gündemine dair varsayımlarda bulundu. Ünlü en son mensubu olduğu İsmailağa cemaati ile yaşadığı 'şeyh' tartışmalarında gündeme gelmişti.
Ünlü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini ancak aynı şeyi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında söylemeyeceğini ifade etti.
"KILIÇDAROĞLU'NUN DÖNECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"
Ünlü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaseti geri döneceğine yönelik iddialara ilişkin ise, "Aktif siyasete geri döneceğini düşünmüyorum" dedi. Ünlü ayrıca Kılıçdaroğlu'nun 8 yıl önce kendisinden bilgi istediğini ve danışmanı aracılığı ile hangi hocalarla görüşmeleri gerektiğini sorduğunu öne sürdü.
"ERKEN SEÇİM OLMAMALI"
Ünlü'nün açıklamalarından satır başlıkları şöyle:
- Erken seçim olmamalı, hatta seçimler 10 senede bir olmalı.
- Yüzde 100 ittifakla Cumhurbaşkanlığı teklif etseler istemem. Ben uyuyamam. O kadar sorumluluk alamam.
- İsraf sorununu çözersek ekonomi düzelir. 10 milyar dolarım olsa 1 milyarını veririm.
- Burçların tesiri inkar edilemez ama geleceğe dair burç yorumlarına itibar edilmemeli.
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