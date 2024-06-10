Cübbeli ve sarıklı tebliğciler şimdi de Galata'da kısa giyen turistleri taciz etti

Sokaklarda, kafelerde ve barlarda insanları rahatsız eden gerici grup şimdi de Galata'da kısa giyen turistleri taciz etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 12:09
Cübbeli ve sarıklı tebliğciler şimdi de Galata'da kısa giyen turistleri taciz etti
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Ramazan ayında mekânlara giderek, oruç tutmayan yurttaşı rahatsız eden cübbeli ve sarıklı tebliğciler bu kez de Galata çevresinde görüntülendi. 

Beyoğlusondakika34 adlı sosyal medya hesabının aktardığına göre; gericiler, turistleri etek boyları konusunda 'uyararak' “Haram vallahi. Uzun giyinin” diyen gerici ardından “Dünyaya aldanmayalım, imtihandayız imtihandayız.” diye bağırdı. 


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