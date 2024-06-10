Cübbeli ve sarıklı tebliğciler şimdi de Galata'da kısa giyen turistleri taciz etti

Yayınlanma: 10.06.2024 - 12:09

Güncelleme: 10.06.2024 - 12:09

Ramazan ayında mekânlara giderek, oruç tutmayan yurttaşı rahatsız eden cübbeli ve sarıklı tebliğciler bu kez de Galata çevresinde görüntülendi.

Beyoğlusondakika34 adlı sosyal medya hesabının aktardığına göre; gericiler, turistleri etek boyları konusunda 'uyararak' “Haram vallahi. Uzun giyinin” diyen gerici ardından “Dünyaya aldanmayalım, imtihandayız imtihandayız.” diye bağırdı.