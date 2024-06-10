Cübbeli ve sarıklı tebliğciler şimdi de Galata'da kısa giyen turistleri taciz etti
Sokaklarda, kafelerde ve barlarda insanları rahatsız eden gerici grup şimdi de Galata'da kısa giyen turistleri taciz etti.
Ramazan ayında mekânlara giderek, oruç tutmayan yurttaşı rahatsız eden cübbeli ve sarıklı tebliğciler bu kez de Galata çevresinde görüntülendi.
Beyoğlusondakika34 adlı sosyal medya hesabının aktardığına göre; gericiler, turistleri etek boyları konusunda 'uyararak' “Haram vallahi. Uzun giyinin” diyen gerici ardından “Dünyaya aldanmayalım, imtihandayız imtihandayız.” diye bağırdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erken seçim' anketinde şaşırtan sonuç
- Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı!
- Belçika Başbakanı De Croo'dan istifa kararı
- Ali Koç yeniden Fenerbahçe başkanı!
- Murat Ülker'den seçim sonrası paylaşım!
- Aziz Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama
- Dans etkinliğini bastılar
- 'Özel, partimizin adını kullanıyor'
- 'Karaciğer nakline kadar varabiliyor...'
- Erdoğan'dan 'elektronik sigara' çıkışı