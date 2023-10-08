Yayınlanma: 08.10.2023 - 12:10

Güncelleme: 08.10.2023 - 12:10

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul İl Başkanı adayı olan Cemal Canpolat'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Cemal Canpolat kimdir, kaç yaşında, nereli? CHP İstanbul İl Başkanı adayı Cemal Canpolat hangi görevlerde bulundu?

CEMAL CANPOLAT KİMDİR?

Cemal Canpolat, 1962 yılında Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde doğdu. İlköğrenimini ve Lise öğrenimini Malatya’da tamamladı.

İstanbul'da Turizm işkolunda Sendika temsilciliği görevinde bulundu. Aktif siyasette 3 dönem SHP Küçükçekmece İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. CHP'nin yeniden siyasal yaşama dönmesi ile birlikte; İl Eğitim sekreterliği, İl Başkanı Yardımcılığı ve kısa bir süre İl Başkanlığı ve Parti Meclisi Üyeliği görevinlerinde bulundu.

Aynı süreç içerisinde; Sinop, Artvin ve birçok Rumeli Derneği ve vakfında kurucu üyelik görevinde bulunan Cemal Canpolat; Alevi- Bektaşi dernek ve vakıflarında kurucu üyelik, yöneticilik ve başkanlık görevlerinde de bulundu. Cem Dergisi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yayın Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

35. Olağan İstanbul İl kongresinde İl Başkanlığı’na seçilmiş ve İstanbul İl Başkanı olarak görev almıştır.

Canpolat, evli ve bir çocuk babasıdır.

CEMAL CANPOLAT KİTAPLARI

Osmanlı Belgelerinde Aleviler Hakkında İdam ve Sürgün Fermanları (İkinci genişletilmiş baskı), Yüzleşme, Osmanlının Manevi Temelini Oluşturan Gerçek, Şeyh Bedreddin İriş Dede Sultan ve Sarı Saltuk adlı eserlerinin yazarıdır.