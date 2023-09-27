Cemal Canpolat İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığını resmen açıkladı: Devrimci olmadan değişim olmaz

Yayınlanma: 27.09.2023 - 21:52

Güncelleme: 27.09.2023 - 22:17

CHP'de İstanbul İl Başkanlığı'na Özgür Çelik'in ardından Cemal Canpolat adaylığını açıkladı. Canpolat’ın adaylığını açıkladığı toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcıları Eren Erdem, Bülent Kuşoğlu, Zeynel Emre, Yunus Emre, Hasan Efe Uyar; CHP milletvekilleri Gamze Akkuş İlgezdi, Oğuz Kaan Salıcı, Yüksel Mansur Kılınç, Hüseyin Yıldız; 18’e yakın ilçe başkanı CHP PM üyeleri ve CHP yedek üyeleri de katıldı.

Açıklama öncesi Canan Kaftancıoğlu, Cemal Canpolat, adaylık sürecinde ismi ön plana çıkan Selçuk Sarıyar, Mehmet Ali Yüksel, genel başkan yardımcılarıyla biraraya geldi. Kaftancıoğlu adaylık yarışında Canpolat’a başarılar diledi.

Açıklamasında iktidara eleştirilerde bulunan Canpolat, "Bu düzeni değiştireceğiz" dedi. “CHP’lilerin belediyelerde iş bulabilmek için İYİ Parti’nin kapılarına gitmek zorunda bırakılmasına son vereceğiz” diyen Canpolat, “İlçe başkanlarımızı sahipsiz bırakmayacak ve örgütümüze sahip çıkacağız. Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun itibarsızlaştırılmaya çalışılmasına izin vermeyeceğiz. Sayın genel başkanımıza sahip çıkacağız, yenilenmeyi sayın genel başkanımız ile yapacağız" ifadelerini kullandı.

Canpolat şunları söyledi:

"Biz bu yönetimi dışlanan işçileri, yöneticileri yönetime getirerek yapacağız. CHP gençlik kollarının ötekileştirip yalnızlaştırarak değişim olmaz. Parti yönetimi ısrarla kendisi olmaktan kaçıyor, kendi yazılı belgelerine yansıyan sol, sosyal demokrat söylemlerden uzaklaşıyor!. Devrimci olmadan değişim mümkün değil” dedi.

Açıklama sonrası Cumhuriyet’e konuşan Gamze Akkuş ilgezdi şu ifadeleri kullandı:

"CHP’de kongreler adete bir şenlik havasında geçer. Çünkü biz büyük bir aileyiz. Kardeşlik ve yoldaşlık çerçevesinde yarışlarımız olur. Bütün aday olanlar Cumhuriyet Halk Partisinin evlatlarıdır. Seçimler biter biz ertesi sabah yoldaşlık hukuku ile sahada omuz omuza birlikte çalışırız. Hepimiz için aslolan Cumhuriyet Halk Partisi ve ilkeleridir. Yüzyıllık çınarın dimdik ayakta kalması için Kuvayi Milliye ruhuyla bir nefer olarak dünde bugün de yarında her türlü mücadeleye hazırız. Yolumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlık, demokratik, barış ve kardeşlik yoludur."

423 İL DELEGESİ GELDİ

Cemal Canpolat kanadından edinilen bilgiye göre, bugün İstanbul İl Başkan adayı Canpolat'ı desteklemek için il binasına 423 il delegesi geldi.