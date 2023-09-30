Cemal Canpolat'tan CHP Sol Kanat Hareketi'ne teşekkür mesajı
CHP Sol Kanat Hareketi, geçen günlerde İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını ilan eden Cemal Canpolat'a destek açıklamasında bulunmuştu. Canpolat, söz konusu destek açıklamasına ilişkin teşekkür mesajı yayımladı.
CHP'de İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Cemal Canpolat, kendisini destekleme açıklaması yapan CHP Sol Kanat Hareketi'ne 'teşekkür' mesajı yayımladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Canpolat, şu ifadeleri kullandı:
"'Yerelde ve genelde partimizin iktidar yolculuğunu güçlendirmek adına, CHP İstanbul İl Kongresi sürecinde İl Başkan Adayı Sayın Cemal Canpolat’ı destekleme kararı aldı' açıklaması yapan "CHP Sol Kanat Hareketi"ne teşekkür ediyorum. CHP'nin sol, sosyal demokrat, kamucu kimliği daha da büyüyecek, Cumhuriyetin ikinci yüzyılı mutlaka demokrasiyle taçlanacaktır."
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