Cemal Canpolat'tan CHP Sol Kanat Hareketi'ne teşekkür mesajı

Yayınlanma: 30.09.2023 - 21:31

Güncelleme: 30.09.2023 - 21:31

CHP'de İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Cemal Canpolat, kendisini destekleme açıklaması yapan CHP Sol Kanat Hareketi'ne 'teşekkür' mesajı yayımladı.



Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Canpolat, şu ifadeleri kullandı:

"'Yerelde ve genelde partimizin iktidar yolculuğunu güçlendirmek adına, CHP İstanbul İl Kongresi sürecinde İl Başkan Adayı Sayın Cemal Canpolat’ı destekleme kararı aldı' açıklaması yapan "CHP Sol Kanat Hareketi"ne teşekkür ediyorum. CHP'nin sol, sosyal demokrat, kamucu kimliği daha da büyüyecek, Cumhuriyetin ikinci yüzyılı mutlaka demokrasiyle taçlanacaktır."