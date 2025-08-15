Cemal Canpolat'tan 'İnan Güney' iddiasına çok sert tepki

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.08.2025 13:41:00
CHP eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, bugün Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in gözaltına alındığı operasyonun kendisinin ifadeye çağrılmasına ilişkili olduğu iddiasına ağır sözlerle yanıtladı.

CHP eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP'ye yönelik "kurultay" soruşturması kapsamında geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına mağdur sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.

Siyaset Bilimci Doç. Dr. Onur Alp Yılmaz, İBB'ye yönelik bugün yapılan ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de aralarında 44 kişinin gözaltına alındığı operasyonun Canpolat'ın ifadeye çağrılmasından bağımsız olmadığını öne sürdü.

Yılmaz, X hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşımında "Güney, daha önce de İstanbul İl Kongresi özelinde ifade vermişti. İstanbul İl Kongresi ve dolayısıyla kurultay hedefte. Daha önce de dediğim gibi bu CHP’yi topyekûn çökertme harekatı. Seçimlerin bir pazar günü etkinliğinden başka hiçbir anlam taşımadığı bir Türkiye’ye doğru gidişin ayak sesleri" ifadelerini kullandı.

"YARGI ÖNÜNDE HESAP SORACAĞIM"

Cemal Canpolat ise Onur Alp Yılmaz'ın bu ifadelerine X hesabından çok sert bir yanıt verdi. "Yoldaşını ihbar eden de, yoldaşını ihbar ettiği yalanını ortaya atan da şerefsiz oğlu şerefsizdir!" diyen Canpolat, Yılmaz'a "Sana tam iki saat mühlet! İfade dediğin şeyi kamuoyuyla paylaşmazsan bunun hesabını senden ve sana bu satırları yazdıranlardan yargı önünde soracağım" diye seslendi.

Canpolat aynı paylaşımda daha sonra, İBB soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuklu iş insanı Murat Kapki'nin İnan Güney aleyhinde verdiği başsavcılığın ifadeyi paylaştı. Canpolat'ın paylaştığı o ifadenin bir bölümü şöyle: 

"Dosya kapsamında bahsi geçen ve önceki ifademde de Hüseyin Köksal'dan duymuş olduğum SİSTEM içerisinde İnan Güney de vardır. İnan Günay, Ekrem İmamoğlu'na çok yakın bir isimdir. Tabiri caizse Ekrem İmamoğlu'nun adamıdır. Açık hava reklam sektöründe İnan Güney'in çok yüksek miktarlarda haksız kazanç elde ettiği bilindir."

 

