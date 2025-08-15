Son Dakika... Gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'den ilk açıklama: 'Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işimiz olmadı!'

31 Mart seçimlerinde yönetimi AKP'den CHP'ye geçen belediyelerden olan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başkan Güney, gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"EDEBİMİZLE 30 YILLIK KİBRİ YENDİK"

Güney'in açıklamaları şöyle:

"Polis arkadaşlar kapıda beni beklerken, gözaltına alınmadan önce, eşim Ayşen, kızlarım ve can dostumuzla birlikte bir fotoğraf çekildik. 31 Mart 2024'te edebimizle, 30 yıllık kibri yendik. Babamın zamanında işçisi olduğu Beyoğlu Belediyesi'ne başkan seçilmek, hayatımın bana bahşettiği en büyük gurur oldu.

"HESABINI VEREMEYECEĞİMİZ TEK BİR İŞİMİZ OLMADI"

Beyoğlu'nun hakkı bize emanet diyerek hizmete başladık. Komşularımıza layık olmak için çok çalıştık. Beyoğlu Belediyesi’ni tüm saygın araştırmalarda, ilçeler arasında memnuniyetin en üstte olduğu belediye yaptık. Sevgili komşularım, hayatım Beyoğlu'nda geçti, hepiniz beni tanıyorsunuz. Gözaltında olma sebebimin çirkin iftiralar olduğunu biliyorsunuz. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işimiz olmadı, olmaz. Beyoğlu, vicdanlıdır, haysiyetlidir, adildir. İnan Güney Beyoğlu'na emanettir."