Son dakika... İBB operasyonlarında yeni dalga: Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBBBaşkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, Beyoğlu Belediyesi Özel Kalem Müdürü, Güney'in koruması ve şoförü, Kültür AŞ. ile Medya AŞ. çalışanlarının aralarında bulunduğu toplam 44 kişi hakkında gözaltı kararı var.

Polis ekiplerinin Beyoğlu Belediyesi’ndeki arama ve el koyma işlemleri tamamlanırken, dijital materyallere el konuldu.

İnan Güney’in yanı sıra gözaltındaki diğer isimlerin, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü ve ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İBB’deki yolsuzluklara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında; Çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verilerileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları şüphelisi Murat ONGUN ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY’in de bulunduğu 35 şüpheli, yine Murat ONGUN kontrolünde faaliyet gösteren ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında 9 şüpheli olmak üzere toplam 44 şüpheli şahıs hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.”

G Ö ZALTI KARARI VER İ LEN İ S İ MLER

*İnan Güney - Beyoğlu Belediye Başkanı

*İsmail Akkaya - İnan Güney’in eniştesi

*Sabriye Akkaya - İnan Güney’in ablası

*Seyhan Özcan - Beyoğlu Belediyesi Özel Kalem Müdürü

*Veysel Eren Güven - İnan Güney’in koruması

*Deniz Göreli - İnan Güney’in şoförü

*Mehmet Akif Bulut - İnan Güney’in özel kaleminin şoförü

*Yiğit Oğuz Duman - İBB Başkan Danışmanı

*İbrahim Can Yaman - Murat Ongun'un bacanağı

*Özge Bağdatlı - Firari Emrah Bağdatlı’nın kardeşi

*Recep Cebeci - Ekrem İmamoğlu’nun şoförü

*Zekai Kırat - Ekrem İmamoğlu’nun şoförü

*Nazlı Dalar - MEDYA AŞ Görsel Yayınlar Koordinatörü

*Mustafa Sezer Yerli - CHP Gençlik Kolları Dijital Komisyon Başkanı

*Kazım Eren Sönmez - İBB CHP Sosyal Medya

*Utku Doğruyol - Ataşehir Belediyesi Basın Danışmanı

Hakkında gözaltı kararı verilen diğer isimler de şöyle:

Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Erdal Akbay, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Mehmet Türkoğlu.

CHP'DEN TEPK İ: 'BASKI REJİMİNİN UTANÇ VESİKASI'

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyemize yönelik 9. dalga operasyon kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney’in de aralarında olduğu 44 kişiye yönelik gözaltı kararı iktidarın yargı sopasıyla algı yaratma çabasının son perdesidir.

Amaç muhalefeti susturmak, halkın iradesini gasp etmektir.

Bu bir hukuk değil, iktidarın talimatla yönettiği siyasi bir operasyon; baskı rejiminin utanç vesikasıdır! Boyun eğmeyeceğiz!"

BELEDİYE BİNASI ABLUKAYA ALINDI

Gözaltı kararlarının ardından Beyoğlu Belediyesi'nin polis ablukasına alındığı görüldü.

GÖZALTINA ALINAN GÜNEY'DEN İLK AÇIKLAMA

Başkan Güney, gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"EDEBİMİZLE 30 YILLIK KİBRİ YENDİK"

Güney'in açıklamaları şöyle:

"Polis arkadaşlar kapıda beni beklerken, gözaltına alınmadan önce, eşim Ayşen, kızlarım ve can dostumuzla birlikte bir fotoğraf çekildik. 31 Mart 2024'te edebimizle, 30 yıllık kibri yendik. Babamın zamanında işçisi olduğu Beyoğlu Belediyesi'ne başkan seçilmek, hayatımın bana bahşettiği en büyük gurur oldu. Beyoğlu'nun hakkı bize emanet diyerek hizmete başladık. Komşularımıza layık olmak için çok çalıştık. Beyoğlu Belediyesi’ni tüm saygın araştırmalarda, ilçeler arasında memnuniyetin en üstte olduğu belediye yaptık. Sevgili komşularım, hayatım Beyoğlu'nda geçti, hepiniz beni tanıyorsunuz. Gözaltında olma sebebimin çirkin iftiralar olduğunu biliyorsunuz. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işimiz olmadı, olmaz. Beyoğlu, vicdanlıdır, haysiyetlidir, adildir. İnan Güney Beyoğlu'na emanettir."

Polis arkadaşlar kapıda beni beklerken, gözaltına alınmadan önce, eşim Ayşen, kızlarım ve can dostumuzla birlikte bir fotoğraf çekildik.



31 Mart 2024'te edebimizle, 30 yıllık kibri yendik. Babamın zamanında işçisi olduğu Beyoğlu Belediyesi'ne başkan seçilmek, hayatımın bana… pic.twitter.com/plqVFJhVYO — inan güney (@inanguney) August 15, 2025

"BİZ BU SAVAŞI KAZANACAĞIZ"

Operasyonda gözaltına alınan CHP Gençlik Kolları Dijital Komisyon Başkanı Mustafa Sezer Yerli de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Partimiz amansız ve zalim bir operasyonla karşı karşıya. Bu sabah saat 05.00 sularında düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındım. Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde İstanbul'a sevkimi bekliyorum. GENÇLİĞİMİZ VAR, HEYECANIMIZ YÜKSEK! BİZ BU SAVAŞI KAZANACAĞIZ!"