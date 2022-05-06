Cemal Enginyurt: Soylu, Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ediyor
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı hedef alan sözleri için "Bunları elini güçlendirmek için yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı 'Beni atarsan bunun için attı derim' diyerek tehdit ediyor" ifadeleriyle değerlendirdi.
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ağır sözlerle hedef aldığı açıklamalarını değerlendirdi.
Tele1'de konuşan Enginyurt, Soylu'nun gündemi değiştirmek adına Ümit Özdağ'a bilerek hakaret ettiğini iddia ederek "Süleyman Soylu'nun suyu ısınmıştır. Bunları Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında elini güçlendirmek için yapıyor" diye konuştu.
Süleyman Soylu'nun sokaktan gelen ve siyaseti iyi bilen bir isim olduğunu söyleyen Enginyurt, "Soylu Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ediyor, 'Beni atarsan bunun için attı derim' diyor, 'Ümit Özdağ'a kızdığım için attı derim' diyor" değerlendirmesinde bulundu.
Enginyurt, "Aslında ülkeyi gezmeye, halkı uyarmaya gerek yok. Soylu'yu her hafta bir programa çıkarsınlar zaten filmin sonunda AKP kendiliğinden bitecek. Çünkü bu dil topluma zarar veriyor. Soylu'nun dili kavga dilidir" dedi.
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