Ümit Özdağ- Süleyman Soylu gerginliğine Sedat Peker de dahil oldu

06 Mayıs 2022 Cuma, 17:14

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün canlı yayında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik hakaretlerinden sonra bugün Ankara'da hareketli anlar yaşandı. Bakanlığın önüne yürüyeceğini bildiren Ümit Özdağ, yetkililer tarafından engellendi.

Özdağ, yaşanan bu duruma tepki göstererek Soylu'ya seslendi. Özdağ, "Kapının önüne gel, polisler senin özel bodyguard'ın değil. Polislerin arkasına saklanma. Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin" ifadelerini kullandı.

"BU GÖREVİN BİTTİĞİ ZAMAN SEN TUTUKLANACAKSIN"

Özdağ, arbede sırasında şu açıklamaları yaptı:

"Bu görevin bittiği zaman sen tutuklanacaksın. Senden korkan senin gibi olsun. Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin. İkimizden biri ölene kadar bu iş devam edecek. Ya özür dileyeceksin, ya sonuna kadar devam eder. Ama provokasyonları deneme, her provokasyon girişimini ağzından içeri tıkarım senin. Süleyman Soylu'nun bir korkak olduğunu, bütün Türkiye; bütün dünya gördü"

PEKER DE DAHİL OLDU

Öte yandan Ümit Özdağ ve Süleyman Soylu arasındaki gerginliğe Sedat Peker de dahil oldu.

Geçen yıl yayınladığı videolarla gündem olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yaşamını sürdürdüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talimatıyla 24 Kasım 2021'den bugüne kadar herhangi bir tweet atmadı.

BAE'nin 'sosyal medya kısıtlaması' getirdiği Peker, Twitter hesabından Özdağ ve Soylu hakkında birçok tweeti beğendi ve retweet yaptı.

İlk olarak Özdağ'ın Soylu'ya "erkeksen gel" dediği videoyu paylaşan Peker, bu paylaşımın ardından Sinan Oğan, Cemal Enginyurt ve Muharrem İnce'nin Özdağ'a destek mesajlarını paylaştı.

İşte o paylaşımlar: