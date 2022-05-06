Süleyman Soylu - Ümit Özdağ gerginliği: Soylu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabilir mi?

06 Mayıs 2022 Cuma, 12:39

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün TGRT Haber'de katıldığı programda göçmen sorunu konusuyla ilgili açıklama yaparken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ağır ifadelerle hedef almış, Özdağ için "Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Esfel-i safilindir" demişti.

Özdağ, Soylu'nun bu sözlerinin ardından bugün "Süleyman eğer adamsan, eğer korkak değilsen, bugün saat 11.00’de polislerin arkasına sığınmadan bakanlığın önünde karşıma çıkarsın" diyerek tek başına İçişleri Bakanlığı önüne yürümek istedi. Ancak Özdağ, binaya yaklaşık 100 metre kala polisler tarafından durduruldu.

"BİR DEĞİŞİM OLURSA, SOYLU'NUN RIZASI İLE OLACAKTIR"

Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, yaşanan gerginlikle ilgili Cumhuriyet TV'ye önemi açıklamalarda bulundu.

"Başka hesaplar var. Bu aşamadan sonra, Soylu'nun rızası ile bir adım atılabilir. Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılabilir, 'yükseltilip kenara çekme' deniyor buna siyasette. Bir değişim olursa, Süleyman Soylu'nun rızası ile olacaktır" ifadelerini kullanan Balbay, kamuoyuna açıklanmayan dosyaların olabileceğini belirtti.

"CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YAPILABİLİR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun elinde, kamuoyuna açıklanmayan dosyaların olabileceğini belirten Balbay, bu tablodan bir yurttaş olarak üzgün olduğunu söyledi.

Bir İçişleri Bakanı'nın bir 'suç işleri bakanı' gibi bir tavra girip, bir parti liderine böyle bir hitapta bulunmasının düşündürücü olduğunu söyleyen Balbay, sözlerine şu şekilde devam etti: