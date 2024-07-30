Cemal Enginyurt'un paylaşımı kulisleri hareketlendirdi: 'Merkez sağ' Meclis'te yeni grup mu kuruyor?

Yayınlanma: 30.07.2024 - 09:58

Güncelleme: 30.07.2024 - 11:18

31 Mart yerel seçimlerinden sonra milletvekili transferleri gündemi meşgul etmeye devam ederken, kulislerde Meclis'te yeni bir grubun kurulması çalışmalarının olduğu konuşuluyor.

Serbestiyet'ten Hilal Köylü'nün haberine göre “merkez sağda yeni grup” hamlesinin arkasında Demokrat Partili Cemal Enginyurt ve Salih Uzun var.

20 KİŞİLİK LİSTE

'Merkez sağ'a yakın çok sayıda vekilin böyle bir arayışta olduğunu belirleyen iki isim, mevcut siyasi partilerdeki merkez sağ kökenli siyasetçileri bir çatı altında toplamak istiyor. İlk hedef; Meclis'te yeni bir grup kurulmasına yetecek olan 20 milletvekilini bir araya getirmek.

Habere göre Cemal Enginyurt, İYİ Parti’den istifa ederek bağımsız kalan milletvekillerinin yanısıra CHP’de özellikle “Kemal Kılıçdaroğlu ekibi” olarak bilinen isimlerin yeni gruba destek vermesinin kaçınılmaz olduğunu söylüyor.

“Biz bir geçiş dönemi yaşayacağız. Salih Uzun da bu süreçte abilik rolünü üstlenecek” diyen Enginyurt, yeni grubun 2028 seçimlerine kendi cumhurbaşkanı adayıyla girebileceğini bile öngörüyor.

Cemal Enginyurt'un DEVA, Gelecek ve DP milletvekillerinin Meclis’te birlikte oturduğu bir fotoğrafı sosyal medyadan “Bir olmalıyız, iri olmalıyız, diri olmalıyız” notuyla paylaşması da görüşmelerin olumlu gittiğinin göstergesi olarak yorumlandı.