Kurtulmuş'tan Meclis'te baklava ikramı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te milletvekilleri ile bir araya gelerek baklava ikram etti.
Önce iktidar kulisini ziyaret eden Kurtulmuş, milletvekilleri ile sohbet etti.
Basın mensuplarına ve vekillere baklava ikram eden Kurtulmuş, ardından muhalefet kulisini ziyaret ederek, burada da baklava ikramında bulundu.
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