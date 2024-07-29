Kurtulmuş'tan Meclis'te baklava ikramı

Yayınlanma: 29.07.2024 - 18:09

Güncelleme: 29.07.2024 - 18:09

Önce iktidar kulisini ziyaret eden Kurtulmuş, milletvekilleri ile sohbet etti.

Basın mensuplarına ve vekillere baklava ikram eden Kurtulmuş, ardından muhalefet kulisini ziyaret ederek, burada da baklava ikramında bulundu.