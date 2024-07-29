Kurtulmuş'tan Meclis'te baklava ikramı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te milletvekilleri ile bir araya gelerek baklava ikram etti.

İHA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 18:09
Kurtulmuş'tan Meclis'te baklava ikramı
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Önce iktidar kulisini ziyaret eden Kurtulmuş, milletvekilleri ile sohbet etti.

Basın mensuplarına ve vekillere baklava ikram eden Kurtulmuş, ardından muhalefet kulisini ziyaret ederek, burada da baklava ikramında bulundu.


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