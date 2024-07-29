Ebru Kılıçoğlu
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Meclis ve Olimpiyat

29 Temmuz 2024 Pazartesi

Daha bir ay önce Euro 2024’ün sokaklara dolup taşan enerjisinin ardından Paris açılıştan sonra da boş, heyecansız, sakin. Fransızlar, Paris 2024’e “Fransız kalmış”. Bulabildiğimiz “lokallerle” sohbet ettiğimizde, Olimpiyat konusunda farklı görüşlerle karşılaşıyoruz. Bir kısmı bu büyük organizasyon nedeniyle bozulan düzenden rahatsız olsa da bir kısmı faydalarından memnun. Bir turist olarak söyleyebilirim ki, en azından normalde pek güler yüzlü ve sizi görmekten mutlu olmayan hizmet sektörü biraz gülümser olmuş. 

Heyecan mevzusunu biraz açmak lazım. Zira izlediğim iki müsabakada oldukça heyecanlı dakikalar yaşadım. Biri Berkay Ömer Öğretir’in yarıştığı yüzme ve diğeri boksörlerimiz Hatice Akbaş, Gizem Özer ile Kaan Aykutsun’un mücadele ettiği eleme maçları. İlki 20 bin kapasiteli ve görkemli La Defense Arena’daydı. Açılıştaki tıkanıklıklar burada yok. Katılan ülkelerden seyircilerin doldurduğu salonda, tezahürattan ziyade bağırışlar arasında yarışıyor sporcular. Diğeri ise Paris’in dışındaki North Paris Arena’da. Burası da iyi hazırlanmış karşılaşmaya. Salon maalesef tam dolu değil. Burada da farklı ülkelerden seyirciler aralara “serpilmiş” durumda. Biz yayıncılar, gazeteciler ve İş Bankası ekibinden oluşan tribünümüzle tüm maçlarda, sayımıza göre oldukça da fazla ses çıkararak tezahürat yapıp destekliyoruz takımlarımızı. Boks maçlarında Gizem elenirken diğer sporcularımızın kazanmalarıyla mutlu oluyoruz. 

Buradaki deneyimlerimden söyleyebilirim ki bu sporları sevme, yayma, sporcuların yetişmesine vesile olma konsantre olmamız gereken konuların başında geliyor. Tabii ki sporcu sayımız (102) Somali’nin tekne geçişinde insanın içini sızlatan 1 kişilik katılımına göre iyi ama temenni 593 kişilik takımıyla ABD gibi gemicik doldurabilmek. Bu konuda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) çabaları var şüphesiz. Onunla güç birliği yaparak Team Türkiye’nin Paris 2024 yolculuğuna destek veren İş Bankası gibi partnerler de önemli rol üstleniyor. İş Bankası’nın bu konuda farklı bir bağı da varmış. Bankanın 100. yaşı, cumhuriyetimizin ilk katıldığı ve yine Paris’te gerçekleşen ilk Olimpiyat Oyunları’nın yıldönümüne denk gelmiş. 

Çocukları ve gençleri olimpik değerlerle buluşturmak, daha fazla gencimizin Olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmesine katkı sunmak neden mi önemli? Çok var da farklı akademik araştırmalardan derlediğim en önemlilerini sayayım: Olimpik sporlar sadece sağlık gelişimi için değil aynı zamanda takım çalışmasını, iletişim ve liderlik gibi sosyal becerileri, arkadaşlarıyla uyumlu çalışmayı, özgüveni de geliştiriyor. Disiplin, hedef belirleme ve başarı duygusunu teşvik ediyor. Akademik başarılara olumlu etki yapıyor. Neden mi saydım bu kadar lafı? Meclisimizde, Olimpiyatlarla ilgili son konuşmaları izledim... Hepsi bu...


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