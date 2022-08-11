Cemevi ziyaretindeki talebini anlattı: Erdoğan'dan 'Hüseyin Gazi Mağarası' için talimat
Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Mehmet Ali Ayyıldız, Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret eden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Hüseyin Gazi'nin bir dönem yaşadığı Ankara'nın Mamak ilçesindeki askeri bölgede kalan mağaranın ziyarete açılmasını talep ettiğini açıkladı. Bunun üzerine mağaranın ziyarete açılması için çalışma başlatıldı.
Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Mehmet Ali Ayyıldız, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cemevi ziyareti sırasında, askeri alanda bulunan Hüseyin Gazi Mağarası'nı da gündeme getirerek, ziyarete açılmasını talep etti.
Vakıf Başkanı Ayyıldız, Hüseyin Gazi Türbesi ve hemen yanında cemevinin karşısındaki Hüseyin Gazi Dağı'nın altında Hüseyin Gazi Mağarası olduğunu söyledi. Türk destan kahramanı Battal Gazi'nin babası Hüseyin Gazi'nin bir dönem mağarada yaşadığını belirten Ayyıldız, "Bayağı büyük bir mağara ve içerisinde 8 ay boyunca çıkan su var. Burayı ziyarete gelen insanlar hem türbemizi hem de o mağarayı ziyaret etmek istiyorlar. Aynı Hacı Bektaş’taki delikli taş misali. Ancak orası askeri alanda kaldığı için ziyarete götüremiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan buranın bize verilmesini, askeri bölgeden çıkarılmasını ve tel örgülerin açılmasını talep ettim. İnsanları oraya ziyarete götürmek istiyoruz. Bunun inanç turizmi, Hüseyin Gazi’ye olan saygımız ve Alevi toplumu açısından önemli olduğunu kendilerine anlattım. Sağ olsun burada Kültür Bakanı'mız ve İçişleri Bakanı'mızla durumu istişare etti, 'Çalışın, elimizden geleni yapalım' dedi. Onlar da bu konu hakkında bir çalışma başlattı" diye konuştu.
"ERDOĞAN 'ARKADAŞLAR ÇALIŞIYOR' DEDİ"
Ayyıldız, "Cumhurbaşkanı ayrılırken de tekrar kendisine bir şeyler iletme şansım oldu. İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, valilik koordinasyonunda Türkiye genelindeki tüm cemevleri, dernekler ve ziyaret yerleri gezilmiş. Buraların ihtiyaçlarını karşılamışlar ve karşılamaya devam ediyorlar. Devletten talepleri alınmış ve bunlar rapor haline getiriliyor. Yakında bunu da Cumhurbaşkanı'na sunacaklar. Bunlarla alakalı Cumhurbaşkanı'mıza, 'Sizden müjdeli haberler bekliyoruz' dedim. Kendisi de 'Arkadaşlar çalışıyor, ellerinden geleni yapacaklar' dedi" diye konuştu.
İlgili Haberler
- AVF Başkanı Haydar Baki Doğan, Erdoğan'ın ziyaret ettiği cemevine ilişkin ihraç kararını anlattı
- Saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş: Naki D. ile husumetli değilim
- Son Dakika... Alevi Vakıfları Federasyonu duyurdu: Erdoğan'ın ziyaret ettiği cemevi yönetimine ihraç talebi
-
Video Haberler
- Ana isale hattı patladı, balkonları su bastı
- İki ilde denize girme yasağı
- Davutoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf
- Fazla bal yiyen ayı kendinden geçti
- İmamoğlu'ndan 'kuvvetli yağış' açıklaması
- Hastalık taşıyarak Türkiye'ye geliyor
- 'Ömer Faruk' çıkışı! 'Türk halkından özür dilemeli...'
- İETT otobüsüne saldırdılar, yolculara dehşeti yaşattılar
- Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var
- 'Yeni proje büyükşehirleri etkilemeyecek'
En Çok Okunan Haberler
-
- Domino's iflasını açıkladı: Tüm restoranlarını kapadı
- Zeytinli Rock Festivali yasaklandı!
- CHP'den İçişleri’nin 'YSK' tehdidine tepki
- Rektörlük 'Odtufans' için harekete geçti
- AFAD'dan İstanbul dahil 5 il için turuncu kodlu uyarı
- İlhan Palut: 'Tura inanıyorum'
- 'Erdoğan riskli bir oyun oynuyor...'
- 'Erdoğan'ın cemevinde olup olmadığını anlamak bile güç'
- İçişleri'nden Kılıçdaroğlu'na 'YSK' tehdidi
- Federasyon duyurdu: Cemevi yönetimine ihraç talebi