Saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş: Naki D. ile husumetli değilim

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:24

Alevi Vakıfları Federasyonu 2. Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, 6 Ağustos'ta aracıyla evine giderken, bir motor üzerindeki adres sorma bahanesiyle aracına yanaşan kişiler tarafından saldırıya uğramıştı.

Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Saldırganların yakalanması için özel ekip kuruldu. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan A.Y, saldırının azmettiricisinin cemevi üyesi Naki D. olduğunu iddia etti. Naki D. sorgulamasında azmettirici olduğunu kabul etmedi. Naki D.'nin "Selami Sarıtaş’ı cemevi yönetiminden tanırım. Olayla hiçbir alakam yok. Ben kimseyi azmettirmedim. Suçsuzum" ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı.

Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, Naki D. ile aralarında husumet olduğu iddiaları hakkında halktv.com.tr'den Ozan Demiriz'e konuşan Sarıtaş, Naki D'nin azmettirici olmadığını, aralarında husumet yaşanmadığını ve iddiaların algı operasyonu olduğunu vurguladı. Sarıtaş sözlerine şöyle devam etti:

"Cemevinden arkadaşımız, husumetli değiliz. Husumeti bırakın tartışmamız dahi olmadı. Kavgamız, gürültümüz olmadı. Bu bir algı operasyonu. Basın yoluyla algı yaratmaya çalışıyorlar. Naki'nin maddi durumu iyi değil, çalışmıyor. 12, 13 kişiyi organize edecek bir durumda değil. Tamamen algı!"

Kimin algı yarattığını sorduğumuz Sarıtaş, 'kimin algı yarattığını bilmiyorum' cevabını verdi.

A.Y'NİN İDDİASI: AZMETTİRİCİ NAKİ D.

Başlatılan incelemede olayı gerçekleştiren kişilerin S.G.(36) ile A.Y. (30) olduğu tespit edildi. Şüphelilerden A.Y'yi yakalayarak gözaltına alan polis, şüphelinin ifadesine başvurdu.

A.Y.'nin verdiği ifadenin ardından soruşturmayı derinleştiren polis, saldırıyı Sarıtaş'la aynı derneğe üye olan ve Sarıtaş ile husumeti bulunduğu N.D.'nin azmettirdiğini iddia etti. A.Y sözlerine şöyle devam etti:

"N.D., Sarıtaş'a saldırı düzenlenmesi için M.D. (41) isimli kişiden yardım istedi. Bunun üzerine M.D. ise M.F. isimli kişiye giderek konuyu anlattı. M.F., M.D.'nin isteği üzerine S.G. ve A.Y.'ye saldırı talimatı verdi."

NAKİ D. AZMETTİRİCİ OLDUĞUNU KABUL ETMEDİ

Şüpheli Naki D.’nin ise sorgusunda şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

"Ben Selami Sarıtaş’ı cemevi yönetiminden tanırım. Olayla hiçbir alakam yoktur. Diğer şüphelilerin ise bu suça karışıp karışmadığını bilmiyorum. Olaydan 4 gün önce beni Kartal’daki cemevinden aldılar. Maltepe Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne gittik. Sonra bir kafeye gittik, ardından da ayrıldık. O gün darp olayı hiç konuşulmadı. Ben Selami Sarıtaş’la ilgili kendisine gözdağı vereceğimi söylemedim. O gün sadece müştekinin davranışlarını basın yoluyla deşifre edeceğimi söylemiştim. Ben kimseyi azmettirmedim. Suçsuzum"

NE OLMUŞTU?

Ankara’daki Şah-ı Merdan Cemevi, Batıkent Serçeşme Cemevi, Tuzluçayır Ana Fatma Cemevi, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı ve Gökçebel Köy Derneği’ne, 30 Temmuz günü saldırılar düzenlenmişti.

Saldırılarla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Alevi Vakıfları Federasyonu 2. Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, 6 Ağustos'ta aracıyla evine giderken, bir motor üzerindeki adres sorma bahanesiyle aracına yanaşan kişiler tarafından saldırıya uğramıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, saldırıyla ilgili "Kartal Cemevi Vakfı Başkanı sevgili Selami Sarıtaş’a yapılmış alçakça bir saldırı olduğunu ailesi ile görüşerek teyit ettim. Son derece nazik kişiliğe sahip sevgili Selami Sarıtaş’a yapılmış bu saldırıyı kınıyorum. Kendisi ile dayanışma için yanına geçiyorum" paylaşımında bulunmuştu.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise "Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Kirli ve karanlık elleri çok iyi tanıyoruz. Ancak başaramayacaklar" demişti.

Tepki çeken saldırıya dair, Alevi Vakıfları Federasyonu, Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Ve Karadeniz Platformu, Kartal Cemevi’nde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF) Genel Başkanı Haydar Baki Doğan okudu. Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş’a yapılan saldırının faillerinin bir an önce bulunup yargıya teslim edilmesini isteyen Doğan, açıklamanın devamında şunları söyledi:

"Ülkemizin son zamanlarda içine çekilmeye çalışıldığı bu bulanık ve karanlık çağrıştırıcı dönemin farkındayız. Alevi kurumlarını sindirmeye, korkutmaya yönelik bu tür saldırıları kınıyoruz. Bu topraklarda tarih boyunca Aleviler hiçbir toplumun hiçbir kesimine karşı önyargı taşımamış ve zalim olmamış ve dayanışma, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla eşit yurttaşlık temelinde ortak yaşam kurma için mücadele etmiştir. Kamuoyuna çağrımızdır; Türkiye’de farklı düşünenlere karşı geliştirilen linç girişimleri ve saldırıların takipçisi olup, bu saldırıların ve nefret suçların son bulması için çözüm üretelim! Bundan sonra herhangi bir cemevine veya yöneticilerimize karşı saldırılar son bulsun. Muharrem oruçlarının tutulduğu bugünlerde ülkemizin içine çekilmeye çalışıldığı bu kaosa karşı birlik beraberlik içinde her canımızla lokmalarımızı pay etmeye devam edeceğiz. Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin güzel deyimi ile gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri olalım."