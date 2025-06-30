Cemil Tugay'dan kurultay mesajı: 'Siyasi Partiler Kanunu açık'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen üçüncü duruşmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Davada bugün veya daha sonrasında bir karar verileceğini belirten Tugay, "Ancak hukuk ve adalet sadece verilecek kararla ilgilenmez. Adalet, sonucu ve şekli ile bir bütündür. Siyasi Partiler Kanunu açıktır, seçim mevzuatı ortadadır. Bu tür bir tartışmanın olması kabul edilebilir değildir, meşru değildir, hukuki değildir.

Kurultay sürecinin muhataplarının gördüğü ve bildiğinin hukuksuz olmadığını belirtme borcu dışında başkaca bir söze gereksinim dahi duymayacağı açıktır. Ezcümle, Cumhuriyetimizin Kurucusunun dediği gibi: Bir hükümet, ancak adalete dayanabilir. Bağımsızlık, gelecek, özgürlük her şey adaletle vardır" değerlendirmesini yaptı.