Cemil Tugay, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na söylediklerini anlattı: 'Bundan sonra hiçbir seçimi kaybetmek istemiyorum'

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, temmuz ayında yapılan belediye başkanları toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na söylediklerini anlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 19:36
Cemil Tugay, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na söylediklerini anlattı: 'Bundan sonra hiçbir seçimi kaybetmek istemiyorum'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, KRT'de katıldığı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen diyalogu anlattı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun ardından temmuz ayının başında yapılan belediye başkanları toplantısından bahseden Tugay, "Ekrem Başkan kürsüye çıktı. Uzun bir konuşma yaptı ve hepimize içindeki acıyı hissettirdi" dedi.

"BUNDAN SONRA HİÇBİR SEÇİMİ KAYBETMEK İSTEMİYORUM"

Tugay, İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na bakarak şu cümleleri kurduğunu anlattı:

"Biz, kaybetmemesi gereken insanlarız. Biz doğru insanlarız. Biz çalışkan insanlarız, bu ülkeyi seven insanlarız. Biz neden bu seçimi kaybediyoruz? Ben bundan sonra Türkiye’de hiçbir seçimi kaybetmek istemiyorum."

Cemil Tugay, konuşmasının devamında "O kadar içten söyledi ki açıkçası ben orada yürekten bağlandım kendisine. Ekrem başkanın başarılı olmakla ilgili kararlılığı var. İstanbul'da beraber çalışacağı insanlarla ilgili kendi tercihlerini kabul ettirme çabası var, hakkıdır" dedi. 

İmamoğlu'nun çok başarılı bir belediye başkanı olduğunu ve yeniden seçileceğine inandığını söyledi. 


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