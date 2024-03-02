Özel ve İmamoğlu, Beykoz’da Kanal İstanbul üzerinden iktidara yüklendi: 'Gizli ihale yapıyorlar'

Yayınlanma: 02.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.03.2024 - 04:00

CHP lideri Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu birlikte Beykoz’da halk buluşmasında konuştu. İBB Başkanı İmamoğlu bir yıl içerisinde Anadolu Hisarı-Kavacık metro hattının açılacağını belirtti.

İmamoğlu, iktidara Kanal İstanbul üzerinden tepki göstererek “Gündemde yok diyorlar, gizli gizli ihale yapıyorlar. Kanal İstanbul asla yapılmayacak” dedi.

İmamoğlu artan enflasyona dikkat çekerek Beykoz’da da kent lokantası açacaklarını söyledi.

İktidarı ekonomi üzerinden eleştiren İmamoğlu, “200 lirayı 14 sene önce bu hükümet çıkardı. 14 sene önce, 130 dolar yapıyordu. Şu anda 6.5 dolar yapıyor. Dedikleri gibi nereden nereye. 130 dolar nere, 6.5 dolar nere? Değer kaybı yüzde 1200’den fazla. 200 lira ilk çıktığında 500 ekmek alabiliyordu. Şimdi 50 ekmek alabiliyor. İşte biz bu yüzden İstanbul’da sosyal yardımları altı kat artırdık" dedi.

İmamoğlu’nun ardından konuşan Özel ise “Hileyle seçimi elimizden almak istediler. Olmadı, olmayacak” dedi.

‘KATARLILARA SATMIŞLARDI’

Özel, “İmamoğlu’nun İBB başkanı olduğundan beri Tayyip Bey İstanbul üzerinde helikopter ile gezemiyor. Kanal İstanbul’u sen söyledin, senin reisin söyledi. Bu ihanet projesini de Ekrem başkan durdurdu. Eğer, Ekrem başkan değil de o Erdoğan’ın adayı Binali Bey başkan olsaydı kalan tüm arsalar gitmişti. Kanal İstanbul’u yapmışlardı, her tarafı da Katarlılara satmışlardı” ifadelerini kullandı.



‘UCUBE REJİMİN UTANÇ FOTOĞRAFI’



CHP lideri Özel ve İBB Başkanı İmamoğlu, Ümraniye’deki Kazım Karabekir Cemevi’ni ziyaret etti. Ardından ikili, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şırnak’ın İdil İlçesinde vali ile il jandarma komutanın AKP’li adaya destek için birlikte etkinlik yaptığını gösteren fotoğrafa ilişkin Özel, “Fotoğraf aslında Türkiye’ye Erdoğan’ın dayattığı ucube rejimin fotoğrafıdır. Partiyle devlet ayrımı ortadan kalkmış durumda. Türkiye’ye yeni bir utanç yaşatıyor. Erdoğan, yüz yıl sonra tek partili rejime geçirmeye çalışıyor. Türkiye’nin demokrasi tarihinde bir köşede en karanlık fotoğraflardan bir tanesi olarak yerini almıştır” tepkisini gösterdi.

Özel, AKP’li Murat Kurum ile ilgili soruya “Kurum’un yerinde olmak istemezdim. Çünkü Erdoğan’ın İmamoğlu’yla ilgili söylediği her şey, kendi adayını yetersiz gördüğünü, Ekrem başkanla baş edemediğini düşündüğünü gösteren yaklaşımlar. Aslında Erdoğan, her sözüyle, ‘Bu Murat Kurum’la olmayacağını anladım. Kampanyayı benim yürütmem lazım’ diyor. Zaten geçenlerde otobüste halkı selamlarken Erdoğan’ın resimlerini görünce Ekrem başkan, ‘Esas rakibim burada” diye bana göstermişti. Bunu tescil ediyorlar” dedi” yanıtını verdi. İmamoğlu da “TRT dahil paramızla bile ilan veremediğimiz 13 kanal var” ifadesini kullandı.



FENERBAHÇE’Yİ ZİYARET ETTİ



İmamoğlu, dün önce Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’u ziyaret etti. Ziyaret sonrası Koç’la birlikte açıklama yapan İmamoğlu, “Önümüzdeki beş yıllık süreçte de sporda birlik beraberliğin yaşandığı bir şehir oluruz” dedi.

İmamoğlu ardından Ümraniye’de Topağacı Mahallesi’ndeki semt pazarını ziyaret etti. Burada İmamoğlu’na bir yurttaşın “Tansu Çiller’e özel imar çıkaran, fakir fukaranın, tüyü bitmemiş yetimin hakkını peşkeş çeken Murat Kurum’a oy yok. 25 yıldır bu ülkeyi yönettiler, kentsel dönüşüm yeni mi akıllarına geldi” sözleri dikkat çekti.

