Özel ve İmamoğlu, Beykoz’da Kanal İstanbul üzerinden iktidara yüklendi: 'Gizli ihale yapıyorlar'
İBB Başkanı İmamoğlu, “Gündemde yok diyorlar, gizli gizli ihale yapıyorlar” derken Özel, “Bu ihanet projesini de Ekrem başkan durdurdu” ifadesini kullandı.
CHP lideri Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu birlikte Beykoz’da halk buluşmasında konuştu. İBB Başkanı İmamoğlu bir yıl içerisinde Anadolu Hisarı-Kavacık metro hattının açılacağını belirtti.
İmamoğlu, iktidara Kanal İstanbul üzerinden tepki göstererek “Gündemde yok diyorlar, gizli gizli ihale yapıyorlar. Kanal İstanbul asla yapılmayacak” dedi.
İmamoğlu artan enflasyona dikkat çekerek Beykoz’da da kent lokantası açacaklarını söyledi.
İktidarı ekonomi üzerinden eleştiren İmamoğlu, “200 lirayı 14 sene önce bu hükümet çıkardı. 14 sene önce, 130 dolar yapıyordu. Şu anda 6.5 dolar yapıyor. Dedikleri gibi nereden nereye. 130 dolar nere, 6.5 dolar nere? Değer kaybı yüzde 1200’den fazla. 200 lira ilk çıktığında 500 ekmek alabiliyordu. Şimdi 50 ekmek alabiliyor. İşte biz bu yüzden İstanbul’da sosyal yardımları altı kat artırdık" dedi.
İmamoğlu’nun ardından konuşan Özel ise “Hileyle seçimi elimizden almak istediler. Olmadı, olmayacak” dedi.
‘KATARLILARA SATMIŞLARDI’
Özel, “İmamoğlu’nun İBB
başkanı olduğundan beri
Tayyip Bey İstanbul üzerinde
helikopter ile gezemiyor.
Kanal İstanbul’u sen söyledin,
senin reisin söyledi. Bu ihanet
projesini de Ekrem başkan
durdurdu. Eğer, Ekrem başkan
değil de o Erdoğan’ın adayı
Binali Bey başkan olsaydı
kalan tüm arsalar gitmişti.
Kanal İstanbul’u yapmışlardı,
her tarafı da Katarlılara
satmışlardı” ifadelerini
kullandı.
‘UCUBE REJİMİN
UTANÇ FOTOĞRAFI’
CHP lideri Özel ve İBB Başkanı İmamoğlu, Ümraniye’deki Kazım Karabekir Cemevi’ni ziyaret etti. Ardından ikili, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Şırnak’ın İdil İlçesinde vali ile il jandarma komutanın AKP’li adaya destek için birlikte etkinlik yaptığını gösteren fotoğrafa ilişkin Özel, “Fotoğraf aslında Türkiye’ye Erdoğan’ın dayattığı ucube rejimin fotoğrafıdır. Partiyle devlet ayrımı ortadan kalkmış durumda. Türkiye’ye yeni bir utanç yaşatıyor. Erdoğan, yüz yıl sonra tek partili rejime geçirmeye çalışıyor. Türkiye’nin demokrasi tarihinde bir köşede en karanlık fotoğraflardan bir tanesi olarak yerini almıştır” tepkisini gösterdi.
Özel, AKP’li Murat Kurum ile
ilgili soruya “Kurum’un yerinde
olmak istemezdim. Çünkü
Erdoğan’ın İmamoğlu’yla
ilgili söylediği her şey, kendi
adayını yetersiz gördüğünü,
Ekrem başkanla baş
edemediğini düşündüğünü
gösteren yaklaşımlar. Aslında
Erdoğan, her sözüyle, ‘Bu
Murat Kurum’la olmayacağını
anladım. Kampanyayı benim
yürütmem lazım’ diyor.
Zaten geçenlerde otobüste
halkı selamlarken Erdoğan’ın
resimlerini görünce Ekrem
başkan, ‘Esas rakibim burada”
diye bana göstermişti. Bunu
tescil ediyorlar” dedi” yanıtını
verdi. İmamoğlu da “TRT
dahil paramızla bile ilan
veremediğimiz 13 kanal var”
ifadesini kullandı.
FENERBAHÇE’Yİ ZİYARET ETTİ
İmamoğlu, dün önce Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’u ziyaret etti. Ziyaret sonrası Koç’la birlikte açıklama yapan İmamoğlu, “Önümüzdeki beş yıllık süreçte de sporda birlik beraberliğin yaşandığı bir şehir oluruz” dedi.
İmamoğlu ardından
Ümraniye’de Topağacı
Mahallesi’ndeki
semt pazarını
ziyaret etti.
Burada
İmamoğlu’na bir
yurttaşın “Tansu
Çiller’e özel
imar çıkaran,
fakir fukaranın,
tüyü bitmemiş
yetimin hakkını
peşkeş çeken
Murat Kurum’a
oy yok. 25 yıldır
bu ülkeyi yönettiler, kentsel
dönüşüm yeni mi akıllarına
geldi” sözleri dikkat çekti.
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