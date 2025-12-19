Cemil Tugay: 'Kooperatifçilik, sürdürülebilir yaşamın anahtarıdır'

Kooperatifçilik buluşmasında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Dünyanın özellikle tarım ve gıda alanlarında ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyleyerek, en önemli problemin kuraklık olduğunu vurguladı. Yağışların yetersizliği ve temiz su rezervlerinin giderek azalmasının İzmir için öncelikli bir mesele haline geldiğini dile getiren Tugay, “Su artık plansız şekilde yönetilemez. Hem tüketimde hem tarım, hayvancılık ve sanayide çok daha dikkatli olmak zorundayız” dedi.

2025 yılının şimdiye kadar yaşanan en kurak yıllardan biri olduğunu aktaran Tugay, kişi başına düşen günlük su tüketiminin şehirlerde iki katına çıktığını söyledi. Su kullanımının yüzde 70-75’inin tarımda, yüzde 18-20’sinin sanayide, kalan kısmının ise şehirlerde gerçekleştiğini belirten Tugay, önceliklerin yeniden belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

TARIMDA SU KULLANIMINDA CİDDİ HATALAR VAR

Tarımda su kullanımına ilişkin ciddi yanlışlar yapıldığını söyleyen Tugay, ürün deseninin mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Daha az suyla üretilebilen ve katma değeri yüksek ürünlere yönelmenin zorunlu olduğunu ifade eden Tugay, büyükbaş hayvancılığın ve silaj ekiminin yüksek su tüketimine neden olduğunu, bu konunun da yeniden değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

ARITILMIŞ VE GRİ SU YENİDEN KULLANILACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak arıtma suları ve gri suyun yeniden kullanımı için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Tugay, bu amaçla özel bir departman kurduklarını söyledi. Mevzuat çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Tugay, tarımsal sulama ve peyzaj alanlarında bu suların kullanılabileceğini belirtti. Tugay, hedeflerinin kullanılan suyun en az yüzde 40’ını yeniden kullanılabilir hale getirmek olduğunu açıkladı.

KAÇAK KUYULAR BÜYÜK TEHLİKE

İzmir’in yer altı su kaynaklarının yeterli olmadığını belirten Tugay, DSİ verilerine göre kentte yaklaşık 94 bin ruhsatlı kuyu bulunduğunu, ancak bunun dört katı kadar da kaçak kuyu olduğunu söyledi. Kaçak kuyulara göz yumulmaması gerektiğini vurgulayan Tugay, “Bu durum başta çiftçiler olmak üzere hepimizi geri dönülmez noktalara sürükler. Bu kaynaklar sonsuz değil” dedi. Yer altı su rezervlerinin haritalanması için çalışma başlatacaklarını da sözlerine ekledi.

KOOPERATİFLERLE BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ

Kooperatiflerin üreticiyle vatandaş arasında önemli bir köprü olduğunu ifade eden Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarını kooperatiflerle birlikte sürdüreceğini söyledi. Bilinçlenme ve doğru uygulamalar konusunda da ortak hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Tugay, bugün en az 500 bin kişinin tarımdan geçindiğini hatırlattı.

TOPRAK KİRLENİYOR, PLANLI DAVRANMAK ZORUNDAYIZ

Toprağın kirlenmesi ve verim kaybının da ciddi bir sorun olduğuna dikkat çeken Tugay, sulama sularıyla taşınan toksik maddelerin toprağı olumsuz etkilediğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz toprak analizi yaptığını belirten Tugay, havza bazlı verilerin daha da kapsamlı hale getirileceğini ifade etti. Sulamadan ürün seçimine kadar birçok alanda doğru planlamaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

GENÇLER TARIMDAN UZAKLAŞIYOR

Tarım alanlarında ciddi bir insan gücü kaybı yaşandığını belirten Tugay, tarımla uğraşanların yaş ortalamasının 55’e çıktığını söyledi. Gençlerin kırsalda kalmak istemediğini ifade eden Tugay, bunun temel nedeninin sosyal, kültürel ve ekonomik yetersizlikler olduğunu dile getirdi. Kırsal bölgelerin yaşanabilir hale getirilmesi gerektiğini belirten Tugay, bu amaçla yeni bir daire başkanlığı kurduklarını açıkladı.

İKLİM KRİZİ YENİ TEHLİKELER GETİRİYOR

İklim krizinin tarımsal üretimde yeni hastalıklar ve zararlılar ortaya çıkardığını söyleyen Tugay, kahverengi kokarca böceğinin Karadeniz’de fındık üretimini ciddi şekilde etkilediğini, İzmir için de risk oluşturduğunu belirtti. Bu tür tehditlere karşı sorun yaşanmadan önce önlem alınması gerektiğini vurguladı.

İZMAR’LARLA PİYASADA DENGE SAĞLANIYOR

Tüketimde de kooperatifleşmenin önemine değinen Tugay, kooperatifçiliğin demode bir anlayış olmadığını, aksine hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyan en güçlü yapı olduğunu söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZMAR marketlerini bu anlayışla hayata geçirdiğini belirten Tugay, yıl sonuna kadar market sayısının 20’ye ulaşacağını açıkladı. Amaçlarının kâr etmek değil, piyasada rekabeti sağlamak olduğunu ifade eden Tugay, “Rekabet olmazsa piyasayı tüccar yönetir. Ya bu sorunlara hep birlikte sahip çıkacağız ya da ileride çok daha ağır bedeller ödeyeceğiz” ifadelerini kullandı.