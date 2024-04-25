Cemil Tugay: ‘Mevcut genel sekreterle yola devam edeceğiz’
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İzmir Büyükşehir Belediyesi genel sekreterlik görevine eski İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’yu istediği iddialarına İzmir Büyükşehir Belediyesi Cemil Tugay’dan yanıt geldi. Tugay, “Genel sekreterin kim olacağına ben ve İzmirliler karar verir” dedi.
Tugay sözlerine şöyle devam etti: “Aykut Erdoğdu bizim çok değerli siyasetçilerimizden ve milletvekillerimizdendir. Ekonomi konusunda önemli birikimi vardır. Genel merkezimizin bunu dile getirmesiyle biz de süreci değerlendirdik. Genel sekreterlik konusunda arayışım yok.
Mevcut genel sekreterimiz Barış Karcı ile devam edeceğiz. Aykut Erdoğdu genel sekreterlik görevine gelmeyecek. Bu kesin. Bu konuda genel başkanımız da nihai kararı verdi. Ben de kendisine fikirlerimi aktardım. Nihayetinde başka bir yapıyla beraber hem İzmir’e hem Ege’ye hizmet edecek Daha farklı bir şey olmayacak.”
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