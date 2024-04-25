Cemil Tugay: ‘Mevcut genel sekreterle yola devam edeceğiz’

Yayınlanma: 25.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.04.2024 - 07:54

Tugay sözlerine şöyle devam etti: “Aykut Erdoğdu bizim çok değerli siyasetçilerimizden ve milletvekillerimizdendir. Ekonomi konusunda önemli birikimi vardır. Genel merkezimizin bunu dile getirmesiyle biz de süreci değerlendirdik. Genel sekreterlik konusunda arayışım yok.

Mevcut genel sekreterimiz Barış Karcı ile devam edeceğiz. Aykut Erdoğdu genel sekreterlik görevine gelmeyecek. Bu kesin. Bu konuda genel başkanımız da nihai kararı verdi. Ben de kendisine fikirlerimi aktardım. Nihayetinde başka bir yapıyla beraber hem İzmir’e hem Ege’ye hizmet edecek Daha farklı bir şey olmayacak.”