Cemil Tugay'dan 'Neden Özgür Özel' sorusuna yanıt: 'Seçmenlerimizin tepkilerini gördüm...'

Yayınlanma: 27.02.2024 - 22:11

Güncelleme: 27.02.2024 - 22:12

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, tv100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Tugay, Işık'ın "Sayın Özel’i desteklediniz. Değişimci olma kararını nasıl verdiniz merak ediyorum?" sorusuna yanıt olarak "Siyaset halka kulak vererek yapılır. Ben de genel seçimden sonra halkımızın, seçmenlerimizin partimizle ilgili tepkilerini gördüm burada bir şeyleri değiştirmemiz ya ada halkın beklentilerini karşılayan yeni bir siyaset yapmamız gerekiyordu" dedi.

' YAŞAYACAĞIMIZ ŞEYİ AZ ÇOK TAHMİN EDİYORUM'

Cemil Tugay, "İzmir için CHP’nin kalesi derler, seçime girerken CHP’nin kalesine giriyor rahatlığı var mı yoksa temkinli misiniz?" sorusu üzerine şunları söyledi: "

Siyasette hiçbir zaman rahatlık diye bir şey yok her zaman mücadele var, çalışma var. Ben de bir özgüvenle giriyorum tabii ki çünkü yılların İzmirlisi ve CHP’lisi olarak halkımızla nasıl bir ilişkimiz olduğunu biliyorum. Bu seçim sürecinde de yaşayacağımız şeyi az çok tahmin ediyorum ama bu asla bir boş vermişlik ya da çalışmamazlık değil."

'MEHMET CENGİZ’İ HİÇ GÖRMEDİM, TANIMAM'

Işık'ın "Gerçekten Mehmet Cengiz ile olan hukukunuz nedir sizin?" sorusu üzerine Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Mehmet Cengiz’i hiç görmedim tanımam. En ufacık bir alakam yok. İzmir’de Mavi Şehir’de Cengiz İnşaat'ın kurumsal olarak arazileri var. Onlardan birinde bizim küçük bir hissemiz vardı. 4 buçuk yıl önce Belediyeye gelir sağlamak amacıyla o hisseyi satışa çıkardık" dedi.

'BENİM HÜKÜMETE YAKIN FİRMALARA SAĞLADIĞIM BİR AVANTAJ YOK'

Işık'ın "Hükümete yakın müteahhitlere sürekli iş vermeye çalışıyor, CHP genel merkezi de sürekli engel oldu buna diye bir iddia var. Genel merkezden hiç böyle bir uyarı aldınız mı?" sorusuna yanıt veren Tugay, şöyle dedi:

"Hayır kesinlikle almadım çünkü böyle bir uyarı yapmalarına gerek olmadı. Ben İzmir Karşıyaka’da Belediye Başkanlığı yaptım, Karşıyaka bu firmalarının da yatırımlarının olduğu yer. Bu anlamda kurumsal anlamda bunlarla bir ilişkimiz var. Ama benim bu firmalara sağladığım hiçbir avantaj yok."

'HALKIN TEPKİSİNİ GÖRÜP DEĞİŞİM TARAFTARI OLDUM'

"Sayın Özel’i desteklediniz. Değişimci olma kararını nasıl verdiniz merak ediyorum?" sorusuna yanıt olarak Tugay "Siyaset halka kulak vererek yapılır. Ben de genel seçimden sonra halkımızın, seçmenlerimizin partimizle ilgili tepkilerini gördüm burada bir şeyleri değiştirmemiz ya da halkın beklentilerini karşılayan yeni bir siyaset yapmamız gerekiyordu" cevabını verdi.

Işık'ın "İzmir'de neler yapacaksınız? İzmirliye ne vadediyorsunuz?" sorusu üzerine Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Gecekondu ya da düzensiz yapılaşmayla ilgili yeni imar planları yapmamız lazım. Bununla ilgili Karşıyaka'da ciddi bir çalışma yaptık. İzmir'in geneline baktığımızda hala plansız olan yerler var. İzmir'de kent içerisindeki yerleşim alanlarını çağın ihtiyaçlarına göre yeniden planlayacağız. Bu kararlar, insanların hayatlarına zorluk getirmeyecek. En önemlisi kendince büyümeler durmuş olacak. İnsanlarımıza uygun fiyatlı ve uzun vadelerle geri ödeyebilecekleri bedellerle araziler ya da arsalar temin edip, onun üzerine toplu konut çalışmaları yapıp, uygun fiyatla ev sahibi olmalarını sağlayacağız."