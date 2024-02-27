Cemil Tugay'dan 'Neden Özgür Özel' sorusuna yanıt: 'Seçmenlerimizin tepkilerini gördüm...'
CHP'nin yerel seçimlerdeki İzmir adayı Cemil Tugay, Özgür Özel'i desteklemesine yönelik soruya yanıt verdi. Tugay, "Siyaset halka kulak vererek yapılır. Halkın beklentilerini karşılayan yeni bir siyaset yapmamız gerekiyordu" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye
Başkan adayı Cemil Tugay, tv100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.
Tugay, Işık'ın "Sayın Özel’i desteklediniz. Değişimci
olma kararını nasıl verdiniz merak ediyorum?" sorusuna yanıt olarak
"Siyaset halka kulak vererek yapılır. Ben de genel seçimden sonra
halkımızın, seçmenlerimizin partimizle ilgili tepkilerini gördüm burada bir
şeyleri değiştirmemiz ya ada halkın beklentilerini karşılayan yeni bir siyaset
yapmamız gerekiyordu" dedi.
'
Cemil Tugay, "İzmir için CHP’nin kalesi derler, seçime
girerken CHP’nin kalesine giriyor rahatlığı var mı yoksa temkinli
misiniz?" sorusu üzerine şunları söyledi: "
Siyasette hiçbir zaman rahatlık diye bir şey yok her zaman
mücadele var, çalışma var. Ben de bir özgüvenle giriyorum tabii ki çünkü
yılların İzmirlisi ve CHP’lisi olarak halkımızla nasıl bir ilişkimiz olduğunu
biliyorum. Bu seçim sürecinde de yaşayacağımız şeyi az çok tahmin ediyorum ama
bu asla bir boş vermişlik ya da çalışmamazlık değil."
'MEHMET CENGİZ’İ HİÇ GÖRMEDİM, TANIMAM'
Işık'ın "Gerçekten Mehmet Cengiz ile olan hukukunuz
nedir sizin?" sorusu üzerine Tugay, şu ifadeleri kullandı:
"Ben Mehmet Cengiz’i hiç görmedim tanımam. En ufacık
bir alakam yok. İzmir’de Mavi Şehir’de Cengiz İnşaat'ın kurumsal olarak
arazileri var. Onlardan birinde bizim küçük bir hissemiz vardı. 4 buçuk yıl
önce Belediyeye gelir sağlamak amacıyla o hisseyi satışa çıkardık" dedi.
'BENİM HÜKÜMETE YAKIN FİRMALARA SAĞLADIĞIM BİR AVANTAJ YOK'
Işık'ın "Hükümete yakın müteahhitlere sürekli iş
vermeye çalışıyor, CHP genel merkezi de sürekli engel oldu buna diye bir iddia
var. Genel merkezden hiç böyle bir uyarı aldınız mı?" sorusuna yanıt veren
Tugay, şöyle dedi:
"Hayır kesinlikle almadım çünkü böyle bir uyarı
yapmalarına gerek olmadı. Ben İzmir Karşıyaka’da Belediye Başkanlığı yaptım,
Karşıyaka bu firmalarının da yatırımlarının olduğu yer. Bu anlamda kurumsal
anlamda bunlarla bir ilişkimiz var. Ama benim bu firmalara sağladığım hiçbir
avantaj yok."
'HALKIN TEPKİSİNİ GÖRÜP DEĞİŞİM TARAFTARI OLDUM'
"Sayın Özel’i desteklediniz. Değişimci olma kararını
nasıl verdiniz merak ediyorum?" sorusuna yanıt olarak Tugay "Siyaset
halka kulak vererek yapılır. Ben de genel seçimden sonra halkımızın,
seçmenlerimizin partimizle ilgili tepkilerini gördüm burada bir şeyleri
değiştirmemiz ya da halkın beklentilerini karşılayan yeni bir siyaset yapmamız
gerekiyordu" cevabını verdi.
Işık'ın "İzmir'de neler yapacaksınız? İzmirliye ne
vadediyorsunuz?" sorusu üzerine Tugay, şu ifadeleri kullandı:
"Gecekondu ya da düzensiz yapılaşmayla ilgili yeni imar planları yapmamız lazım. Bununla ilgili Karşıyaka'da ciddi bir çalışma yaptık. İzmir'in geneline baktığımızda hala plansız olan yerler var. İzmir'de kent içerisindeki yerleşim alanlarını çağın ihtiyaçlarına göre yeniden planlayacağız. Bu kararlar, insanların hayatlarına zorluk getirmeyecek. En önemlisi kendince büyümeler durmuş olacak. İnsanlarımıza uygun fiyatlı ve uzun vadelerle geri ödeyebilecekleri bedellerle araziler ya da arsalar temin edip, onun üzerine toplu konut çalışmaları yapıp, uygun fiyatla ev sahibi olmalarını sağlayacağız."
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Oy vermezseniz vermeyin'
- Şimdi de misafir vergisi çıktı!
- 10 AKP’liden 4’ü şeriat istiyor!
- 'İnadına kaybettirecekler...'
- Erdoğan'dan Manisa’da büyük gaf!
- Survivor'un favori ismi diskalifiye oldu...
- '2 hafta külliyeden çıkamaz'
- Çanakkale'de korkutan deprem!
- Emekliye 'Şimşek' ayarı!
- İl olması beklenen ilçeler belli oldu!