Cengiz İnşaat'ın Rize şantiyelerine ucuz mazot verildiğini iddiası: Rize bu olayı konuşuyor

16 Haziran 2022 Perşembe, 12:33

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Cengiz İnşaat’ın araçlarına ucuz mazot sağlandığı iddialarıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Yurttaşların artan benzin fiyatlarından dolayı kendi araçlarını kullanamayacak hale geldiklerini belirten Deniz, "Diğer vatandaşlara ucuz mazot verilmezken, mazot zamları geri alınmazken, Cengiz İnşaat’ın iş makinelerine ucuz mazot satılıyorsa bu çok büyük bir toplumsal haksızlık değil midir?" dedi.

"RİZE ŞANTİYELERİNE UCUZ MAZOT MU SATILIYOR?"

CHP Rize İl Başkanı Deniz şu açıklamaları yaptı:



"Son günlerde kamuoyunda Cengiz inşaatın özellikle Rize bölgesindeki inşaatlarında şantiyelerinde kullanılan iş makinelerine ucuz mazot verildiğine dair birtakım söylemler bulunmaktadır. Bunlar da bizim kulağımıza gelmekte. Biz de buradan almış olduğumuz duyumlarla ilgili şunu soruyorum. Cengiz İnşaat’ın şantiyelerinde çalışan iş makinelerine, kamyonlarına ucuz mazot mu satılıyor? Bu sorunun bir an önce yanıtlanması gerekmektedir.

"ÇİFTÇİYE 4 LİRADAN, CENGİZE 1.15 LİRADAN MAZOT"

Peki, biz bunu neye dayandırarak söylüyoruz. 2013 yılında böyle bir şey olabileceğini yani vatandaşlardan almış olduğumuz bu duyumların böyle bir geçmişi olduğu konusunda 2013 yılında üçüncü havalimanı şantiyesinde hepimizin bildiği gibi, kamuoyuna yansıtıldığı gibi Cengiz İnşaat’a ait iş makinelerinin ucuz mazot kullandığı kamuoyuna paylaşılmıştı. Bu da yalanlanmamıştı. O zamanki fiyatlarda çiftçiye 4 liradan mazot satılırken Cengiz İnşaat’ın araçlarına 1 lira veya 1,5 bir buçuk liradan ucuz mazot satıldığı kamuoyunun bilgisine sunulmuştu.

"RİZE KAMUOYU BU OLAYI KONUŞUYOR"

Rize’de de aynı şekilde kamuoyunda böyle bilgiler dolaşmakta ve biz de buradan soruyoruz. Ticari ve özel araç sahipleri yani kamyoncular, minibüsçüler, çay çeken nakliyeciler, taksiciler pahalı fiyattan şu an ki geçerli olan zamlı fiyattan mazot alırken, Cengiz İnşaat’ın iş makinelerine ucuz mazot mu satılıyor? Eğer ucuz mazot satılıyorsa kaçtan satılıyor? Bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir.

"RİZE’DE İNSANLAR KÖYLERDEN ŞEHRE İNEMİYOR"

Ayrıca vatandaşa hizmet sunan, insanlar öyle bir hale geldiler ki artık bir ilçeden bir diğer ilçeye insanlar gidemiyor. Normalde her gün gidip gelmek durumda oldukları işlerine bile iki üç günde bir gitmek zorunda kalıyorlar. İnsanlar köylerinden şehir merkezlerine inemeyecek duruma geldiler. İnsanlar şehir içindeki minibüslere bile binemiyorlar bırakın taksi tutmayı. Ticari araç sahibi olan arkadaşlarımız mazot fiyatlarındaki yükselişten dolayı araçlarının kontaklarını kapatma noktasına gelmişler, zararına çalıştırıyorlar. Millî Eğitim Bakanlığı’nda çalışan servis araçlarımız zararına iş yapıyor. ÇAYKUR’da çalışan kamyoncu arkadaşlarımız zararına iş yapmaya başladılar. O gün ki geçerli fiyatlarla anlaşma yapmış olsalar bile ertesi gün gelen zamlardan dolayı bu işe başlamadan zarar etmiş oluyorlar.

“BU ÇOK BÜYÜK TOPLUMSAL AHLAKSIZLIKTIR”

Durum böyleyken bu arkadaşlarımıza kolaylık sağlanmazken, onlara ucuz mazot verilmezken mazota yapılan zamlar geri alınmadıktan sonra eğer Cengiz İnşaat’ın iş makinelerine ucuz mazot satılıyorsa bu çok büyük bir toplumsal haksızlık değil midir? Bu araç sahiplerimizin günahı nedir? Bu konunun kamuoyu tarafından hızlı bir şekilde yanıtlanması, açıklanması gerekiyor. Eğer siz Cengiz İnşaat’ın iş makinalarına, kamyonlarına ucuz mazot satıyorsanız o zaman Rize’de iş yapan, nakliyecilik yapan kamyoncularımıza, minibüsçülerimize, otobüs şoförlerimize, taksicilere, ticari ve özel araç sahiplerine aynı kolaylığı aynı indirimi sağlamak zorundasınız. Yoksa bu arkadaşlarımızın günahı ne? İktidara yakın olmamak mı? Beşli çeteden olmamak mı?"