Cengiz İnşaat'a 11 yılda 9 milyar TL

28 Eylül 2021 Salı, 09:24

AKP’ye yakınlıkları ile bilinen ve “Beşli çete” olarak anılan müteahhitlerin arasında yer alan Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz İnşaat, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden büyük ihaleler aldı.

Çevreyi tahrip eden projeler ve rant odaklı olduğu öne sürülen dev kamu projeleri ile adını duyuran şirket, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile bağlı genel müdürlüklerinin 11 yılda 9 milyar TL’lik ihalesini üstlendi.

YALNIZCA BİR İHALE AÇIK

Cengiz İnşaat’ın Karayolları Genel Müdürlüğü’nden aldığı 13 ihalenin toplam bedeli kayıtlara, 7 milyar 174 milyon TL olarak geçti. Genel Müdürlük’ten ilk ihalesini 2012 yılında alan Cengiz İnşaat, son ihalesini ise Eylül 2020’de, “Zigana Tüneli Kesiminin İkmal İnşaatı İşi” kapsamında kazandı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Şirketin Karayolları Genel Müdürlüğü’nden aldığı 13 ihalenin altısı pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilirken altısı da “Belli istekliler arasında” gerçekleştirildi. Toplam 13 ihaleden yalnızca birinde açık ihale yöntemi kullanıldı.

‘YOL YAPILACAK’

Genel Müdürlük’ten 7,1 milyar TL’lik ihale alan şirketin, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü’nden de toplam 1,3 milyar TL maliyetli dört ihale aldığı öğrenildi.

Cengiz İnşaat’ın, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ile Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü’nden aldığı toplam dört ihalenin sözleşme bedeli ise 489 milyon TL oldu.

Son olarak Rize İkizdere’deki taş ocağından dolayı halkın tepkisi ile karşılaşan Cengiz İnşaat’ın KGM’den aldığı yüksek maliyetli ihalelerden ilk üçü ise şöyle:

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, “Yol Yapılacaktır” başlıklı ihalesi sözleşme bedeli: 1,3 milyar TL.

Zigana Tüneli Kesiminin İkmal İnşaatı İşi sözleşme bedeli: 953 milyon TL.

Kastamonu-Çankırı (Kırık Baraj Varyantı) Yolu sözleşme bedeli: 607 milyon TL.