'Cengiz'in kaçak villası'nı sordu: Bölgede bir çivi dahi çakılmasına müsaade edilmezken...
CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz’in Artvin'de kaçak villa yaptırdığı iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Bayraktutan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye, "Kanun tanımaz bu faaliyete hangi gerekçe ile izin verilmiştir?" diye sordu.
AKP’nin gözde şirketi Cengiz Holding'in Artvin Cerattepe'de tüm tepki ve itirazlara rağmen açtığı maden ocağının şantiye sahasında bir de kaçak villa inşa ettiği iddia edildi.
Bölgede doğa talanına karşı faaliyetleriyle bilinen Yeşil Artvin Derneği, villanın uydu görüntülerinde bile dahi olduğunu belirterek, binanın ÇED İnceleme Değerlendirme Formuna aykırı olduğunu duyurdu.
CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da konuyu Meclis gündemine taşıdı. Bayraktutan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle Meclis’e verdiği soru önergesinde, Cengiz Holding'in Artvin’de açtığı maden ocağının şantiye sahasında, ÇED İnceleme Değerlendirme Formu'na aykırı şekilde kaçak bir villa inşa edildiği; konuyla ilgili Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’ne yazılı başvurular yapıldığı, ancak kurum tarafından soruların yanıtsız bırakıldığı iddialarını anımsattı.
Uğur Bayraktutan, önergesinde şunları kaydetti:
"Artvin halkının Cerattepe ve Kafkasör bölgesinde yıllardır verdiği mücadele ortadayken dönemin müdür yardımcısı olarak imzalamış olduğu ÇED İnceleme Değerlendirme Formu'na aykırı şekilde faaliyetlere göz yuman mevcut Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya ve diğer sorumlular hakkında gerekli soruşturmalar başlatılmalı, Mehmet Cengiz’e ait kaçak villa ile ilgili gereği ivedilikle yapılmalıdır."
Bayraktutan, Pakdemirli’ye şu soruları yöneltti:
- "Kanun tanımaz bu faaliyete hangi gerekçe ile izin verilmiştir? İlgili bölgede bir çivi dahi çakılmasına müsaade edilmezken Mehmet Cengiz’in diğer vatandaşlarımızdan ayrıcalıklı tutulmasının gerekçesi nedir?
- Bakanlığınıza bağlı kamu görevlileri, konu yandaş Cengiz Holding olduğunda işlem yapmaktan, yaptırım uygulamaktan neden geri durmaktadır? Bu yönde Bakanlığınız tarafından verilmiş bir talimat mı vardır?
- Açık şekilde görevini ihmal eden ve kötüye kullanan yetkililer kimlerdir? Artvin halkının Cerattepe ve Kafkasör bölgesinde yıllardır süren mücadelesini yok sayan sorumlular hakkında gerekli soruşturma ne zaman başlatılacaktır?
- 2013 yılında ÇED İnceleme Değerlendirme Formu’nda idari bina ve sosyal tesislere orman sahasında izin verilmeyeceğini beyan eden imzasına rağmen, konu Mehmet Cengiz olduğunda gereğini yapamayan Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya görevinden ne zaman uzaklaştırılacaktır?
- Artvin halkında infial yaratan Mehmet Cengiz’e ait kaçak villa ne zaman yıkılacaktır? Bir takvim açıklar mısınız?"
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