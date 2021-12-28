'Cengiz'in kaçak villası'nı sordu: Bölgede bir çivi dahi çakılmasına müsaade edilmezken...

28 Aralık 2021 Salı, 12:19

AKP’nin gözde şirketi Cengiz Holding'in Artvin Cerattepe'de tüm tepki ve itirazlara rağmen açtığı maden ocağının şantiye sahasında bir de kaçak villa inşa ettiği iddia edildi.

Bölgede doğa talanına karşı faaliyetleriyle bilinen Yeşil Artvin Derneği, villanın uydu görüntülerinde bile dahi olduğunu belirterek, binanın ÇED İnceleme Değerlendirme Formuna aykırı olduğunu duyurdu.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da konuyu Meclis gündemine taşıdı. Bayraktutan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle Meclis’e verdiği soru önergesinde, Cengiz Holding'in Artvin’de açtığı maden ocağının şantiye sahasında, ÇED İnceleme Değerlendirme Formu'na aykırı şekilde kaçak bir villa inşa edildiği; konuyla ilgili Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’ne yazılı başvurular yapıldığı, ancak kurum tarafından soruların yanıtsız bırakıldığı iddialarını anımsattı.

Uğur Bayraktutan, önergesinde şunları kaydetti:

"Artvin halkının Cerattepe ve Kafkasör bölgesinde yıllardır verdiği mücadele ortadayken dönemin müdür yardımcısı olarak imzalamış olduğu ÇED İnceleme Değerlendirme Formu'na aykırı şekilde faaliyetlere göz yuman mevcut Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya ve diğer sorumlular hakkında gerekli soruşturmalar başlatılmalı, Mehmet Cengiz’e ait kaçak villa ile ilgili gereği ivedilikle yapılmalıdır."

Bayraktutan, Pakdemirli’ye şu soruları yöneltti: