'Erdoğan'ın prensi' ve Cengiz Holding'e dev ihale

29 Kasım 2021 Pazartesi, 09:41

Yurttaşlar yoksullukla mücadele ederken kamu ihaleleriyle yandaşların, cemaatlerin ve beşli çetenin kasası dolduruluyor. Her gün kamu kurumlarının milyonlarca liralık birçok ihalesi yandaşlara gidiyor.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın düzenlediği elektrik enerjisi ihalesiyle yandaşların kasasına milyonlarca lira girecek. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, 13 Eylül tarihinde 2022 yılı için “serbest piyasadan elektrik enerjisi alımı” ihalesi düzenledi. Ülke genelindeki kışlaların ve il, ilçe komutanlık binalarının elektrik ihtiyacı için düzenlenen ihalenin tam 131 milyon 55 bin TL’lik en büyük dilimini Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik Şirketi aldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, ihalenin 91 milyon 141 bin TL’lik kısmını Eksim Holding’e bağlı Dicle Elektrik Şirketi ve 11 milyon TL’lik kısmını ise Limak Holding’e bağlı Limak Uludağ Elektrik Şirketi’nin aldığı açıklandı.

MEGA PROJELERİN SAHİBİ

Jandarma’nın milyonlarca liralık ihalesini alan Cengiz Elektrik Şirketi’nin bağlı olduğu Cengiz Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, 17-25 Aralık operasyonuna karışan isimler arasında yer alıyor. Ayrıca, kamuoyunun yakından tanıdığı Cengiz’in AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın olduğu da biliniyor. Çevre katliamı projeleriyle de hafızalara kazınan Cengiz Holding’e bağlı şirketler özellikle AKP iktidarı döneminde kamudan milyarlarca liralık ihaleler aldı. Tüm “mega projeleri” tek başına ya da konsorsiyum içinde yer alarak üstlenen Cengiz'in yaptığı işlerden bazıları şöyle: İstanbul 3’üncü Havalimanı, Hasankeyf Ilısu Barajı, Kuzey Marmara Otoyolu, Yusufeli Barajı ve HES ve Akkuyu Nükleer Santral Limanı.

ERDOĞAN'IN PRENSİ

İhale pastasının 91 milyon TL’lik kısmını alan Dicle Elektrik Şirketi, İsmail Fahreddin Tivnikli ve Abdullah Tivnikli tarafından kurulan Eksim Holding’e bağlı. Holdingin şu an yönetim kurulu başkanı, Abdullah Tivnikli’nin oğlu Ebubekir Tivnikli. 2018 yılında yaşamını yitiren holding kurucularından Abdullah Tivnikli’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın ilişkileri olduğu biliniyordu. “Erdoğan’ın prensi” ve “Becerikli Abdullah” isimleriyle tanınan Abdullah Tivnikli’nin adı 17-25 Aralık operasyonlarında da geçiyordu. O dönem mallarına el konulma kararı çıkarılan isimlerden biri olan Tivnikli hakkında aynı zamanda yakalama kararı da verilmişti.

AKP’yle yakın ilişki içinde olan Tivnikli, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın kızına da burs vermesiyle gündeme gelmişti. Türk Telekom’dan enerji sektörüne, inşaattan yatırıma kadar birçok alanda iş yapan Tivnikli’nin, Meclis’te görüşülen bir yasayı, AKP’li bir ismi arayarak değiştirttiği iddia edilmişti.

DEVASA PROJELER ONDA

Jandarma Genel Komutanlığı’nın ihalesi pastasından diğer şirketlere daha az tutarlı da olsa yine de kendine yer bulan Limak Uludağ Enerji Şirketi Limak Holding tarafından kuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun da başkanı olan ve uzun yıllardır iktidarla yakın ilişkiler içerisinde olan Nihat Özdemir'in sahibi olduğu Limak Holding, kamuoyunda beşli çete olarak bilinen şirketlerden biri. Ayrıca, Nihat Özdemir'in adı 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasındaki 41 kişilik yakalama listesinde geçiyor.

Limak Holding’in baraj ve barajlar üzerine kurduğu HES’ler, doğa tahribatına, tarihi dokunun zedelenmesine ve yok olmasına sebep olmuş, bu durum büyük tepkilere neden olmuştu. Holding'in aldığı ihaleler arasında ise köprü-otoyol, baraj-HES, havalimanı yapımı ve işletme hakkı, yüksek hızlı tren, çimento fabrikası, stadyum, metro bağlantısı yapımı, çeşitli altyapı inşaatları, otoyol boru hattı ve teknopark inşaatı bulunuyor.

Limak’ın yüksek bütçeli kamu ihalelerinden bazıları şunlar: İstanbul Havalimanı, Çanakkale Köprüsü ve Çanakkale otoyolu, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı, Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali ve Sabiha Gökçen Havalimanı.

Jandarma’nın kışlalar ve komutanlık binaları için elektrik enerjisi alımı ihalesinin sahibi şirketler: