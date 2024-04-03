Çevre mücadelesi sandıklara yansıdı: Ekolojik kıyım yapılan bölgelerde AKP kaybetti, yaşam savunucuları kazandı

Yayınlanma: 03.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.04.2024 - 04:00

Sinop Abalı’da yapılması planlanan nükleer santrala karşı yurttaşlar ve yaşam savunucuları yıllardır direniyor. CHP’nin aday olarak gösterdiği Metin Gürbüz yüzde 49.36’lık oyla seçimi kazandı. Gürbüz nükleer santrala karşı olmasıyla da tanınıyor.

ARAS DİRENİYORDU

2019’da CHP’den Muğla Bodrum Belediye başkanı seçilen Ahmet Aras bu seçimde de büyükşehiri kazandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı olan Aras, Bodrum’daki yapılaşma, Cengiz Holding’in Cennet Koyu’na yapmak istediği otel projesi ve Milas’taki Akbelen Ormanı’nı katleden Limak Holding ve İÇTAŞ’ın projelerine de karşıydı. Bununla birlikte Akbelen Ormanı’nı korumak için beş yıldır direnen ve bölgede iki yılı aşkındır da nöbet tutan köylülerden Nejla Işık da İkizköy’ün yeni muhtarı oldu.

CHP yükselişle Konya’da da belediye kazandı. Cengiz Holding’in madenine karşı yıllardır direnen Seydişehir, bu seçimde CHP’ye geçti. Seydişehir’in yeni belediye başkanı Hasan Ustaoğlu oldu. Bursa’da da yıllardır özellikle mermer ocaklarına karşı yaşam savunucularının mücadelesi sürüyor. 2004’ten bu yana AKP tarafından yönetilen Bursa Büyükşehir Belediyesi, CHP yönetimine geçti. Bu oylarla birlikte Mustafa Bozbey yeni başkan oldu. Balıkesir de 1950’den sonra CHP yönetimine geçti. Kaz Dağlarının bulunduğu coğrafyada sermayenin çalışmaları devam ediyor. Burada da CHP Ahmet Akın’ı koltuğa geçirdi. Afyonkarahisar ve Denizli’de de CHP belediye yönetimlerini kazandı. Denizli ve Afyonkarahisar’ı kapsayan torf ocağına karşı yaşam savunucuları tepkiliydi. Şirketin onay almasıyla birlikte “Sürdürülebilirlik Koruma Bölgesi” ve arkeolojik höyükler bulunan alanda çalışmalar başlayacak. Benzer bir şekilde Emridağ’ın yaylalarındaki mera arazilerinde yapılmak istenen maden faaliyetlerine de yurttaşlar karşı çıkıyor. Afyonkarahisar Belediye başkanı olan Burcu Köksal, o dönemde yurttaşları yalnız bırakmayarak proje noktalarında aktif olmuştu.

RUHSATLARI İPTAL ETMEDİ

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde de rant çalışmaları sürüyor. Demirören Holding’in, Ziraat Bankası’na olan kredi borçlarına karşılık şirket, sahibi olduğu Göktürk’teki Kemerköy’ün golf sahalarını devrettikten sonra alanda konut çalışmaları başlamıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın rezerv alan ilan etmesiyle birlikte yeşil alanda başlayan çalışmalar mahkeme tarafından durduruldu. Buna karşı AKP’li belediye hiçbir zaman ruhsatı iptal etmedi. CHP bu seçimde Bülent Özmen ile Eyüpsultan’ı kazandı. Benzer bir şekilde Üsküdar da CHP yönetimine geçti. Validebağ Korusu’nda yapılmak istenen millet bahçesine karşı direnen yurttaşlar birçok davayı kazanmıştı.