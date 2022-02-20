Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden Yusuf Bekmezci açıklaması
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan hükümlü Yusuf Bekmezci'nin ölümüyle ilgili iddialar üzerine açıklama yaptı.
FETÖ'nün üst düzey isimlerinden olan ve terör örgütünün ilk mütevelli heyetinde yer aldığı öne sürülen Yusuf Bekmezci (82) tedavi gördüğü hastanede öldü.
"Bekmezci'nin hasta olmasına rağmen tedavisinin yapılmadığı, ölüme terk edildiği, ceza infaz kurumunda vefat ettiği" iddiaları üzerine Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı.
Bekmezci'nin toplam 36 kez kurum reviri ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tetkik ve tedavisinin gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hükümlünün 2 doz Sinovac ve 2 doz BioNTech aşıları yapılmıştır. En son 3 Ocak 2022'de İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi göz hastalıkları servisine katarakt ameliyatı için yatışı yapılarak 4 Ocak'ta ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Ameliyat nedeniyle gerçekleşen komplikasyon sonucu kalbinin durması üzerine acil müdahaleyle hayata döndürülmüş, kontrol ve tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmiştir. Hükümlü bugün vefat etmiştir. Hükümlü Bekmezci, 3 Ocak'tan bu yana yaklaşık 48 gündür cezaevinde bulunmamakta olup İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altındaydı. Kişinin ceza infaz kurumunda vefat ettiği haberleri algı oluşturmaya yöneliktir ve yalandır."
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