Cezaevindeki Ümit Özdağ'ın son hali ortaya çıktı: Kilo vermesi dikkat çekti

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf geldi. Özdağ'ın kilo kaybı yaşaması dikkatlerden kaçmadı.

Cezaevindeki Ümit Özdağ'ın son hali ortaya çıktı: Kilo vermesi dikkat çekti
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.03.2025 - 17:23

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kardeşi Hilal Özdağ Sevgili yeni bir fotoğraf paylaştı. 

Fotoğraflarda Ümit Özdağ'ın zayıflamış hali dikkat çekti. 

Sevgili paylaşıma, "Geçtiğimiz cuma günü Silivri'de açık görüş günüydü. Sabah 8'de Zafer Otağı'ndaki gece nöbetini tamamlamış genç kardeşlerimizi ziyaret ettikten sonra Zafer Partisi Sözcüsü Sayın Azmi Karamahmutoğlu  ve İl Başkanı Sayın Hakan Akşit ile görüş için cezaevine geçtik. Benim canımın içi ağabeyim, Türkiye'nin 'Baba Muhalefet'i içeride de çalışmaya, mücadeleye  devam ediyor" dedi. 

"DUVARDAKİ TROPİK MANZARA..."

Sevgili şu ifadeleri kullandı:

"Ailemizin yakışıklısı Alp'ten ve annemizden, abiler, halalar, yengeler, enişteler, kuzenlerden kucak dolusu sevgiler, özlemler ilettim, bir o kadarını da onlara iletmek üzere aldım Ankara'ya getirdim. 

İlk ziyaretteki gibi bu sefer de bir kayıt alalım dedik. Görüşme salonunun duvarındaki tropik manzara Silivri sahillerinden değil muhtemelen."

İşte Ümit Özdağ'ın son hali...


Etiketler: #Ümit Özdağ

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