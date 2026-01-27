Cezaevindeki yazara telif ‘terörün finansmanı’ sayıldı

Kor Kitap Yayınları, cezaevinde bulunan yazar, çevirmen ve editörleri Tonguç Ok ile Necip Baysal’a yapılan telif ödemelerinin “terör faaliyeti” gerekçesiyle soruşturma konusu yapıldığını duyurdu.

Yayınevinden yapılan açıklamada, Tonguç Ok ve Necip Baysal’ın cezaevinde olmalarına rağmen üretmeye devam ettikleri, yaptıkları çeviri, yazı ve editörlük çalışmaları karşılığında yayınevi tarafından telif ödemesi yapıldığı belirtildi. Bu ödemelerin, cezaevi kantininde temel ihtiyaçların karşılanması için kullanıldığı vurgulandı.

Açıklamada, “Bugün bu telif ödemeleriyle yapılan kantin alışverişleri ‘terör faaliyetinin dayanağı’ haline getirilmiştir” denilerek, yayınevi temsilcisine yönelik soruşturmanın ve ev hapsi kararının hukuksuz olduğu ifade edildi.

Kor Kitap ceza kararına "Cezaevlerinde üreten yazarların, çevirmenlerin ve editörlerin telif ödemeleri terör finansmanı değildir. Düşünceyi ve kültürü mahkum etme girişimlerine izin vermeyeceğiz” ifadeleriyle tepki gösterdi.