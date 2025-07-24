Cezaya 'gerekçe' olan sözlerini yineledi: Ali Mahir Başarır'dan RTÜK kararına sert tepki!

RTÜK, Sözcü TV'ye verdiği 10 günlük ekran karartma kararının ardından şimdi de Tele 1'e ekran karartma kararı verdi. Buna göre, Tele 1 ekranları 5 gün karartılacak. Kurul ayrıca Tele 1 ve Halk TV'ye idari para cezası da verdi.

Para cezalarının gerekçesi olarak programlarda kullanılan ifadeler ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın sözlerini ekrana getirme gösterildi.

Başarır, "Ankara’daki tek adama sesleniyoruz. Şu andaki Adalet Bakanı ve diğer bakanlara sesleniyoruz. Onurunuz varsa, cesaretiniz varsa, şerefiniz varsa gelin mücadelenizi bizimle yapın" ifadelerini kullanmıştı.

AYNI SÖZLERİ YİNELEDİ

RTÜK'ün ceza kararının ardından CHP'li Ali Mahir Başarır X hesabından tepki gösterdi.

Başarır şunları yazdı:

"RTÜK, 24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü’nde Tele1 ve Halk TV’ye ceza kesti.

Böyle bir günde ceza verilmiş olması, simgesel bir susturma refleksidir.

Benim bir basın toplantısındaki söylemim üzerinden cezalandırma ise hukukla ilgili değildir.

Bir siyasinin yaptığı siyasi eleştiriler, demokratik toplumlarda korunan ifadeler kapsamındadır.

Ne kadar sert olursa olsun, siyasi aktörlere yönelik çağrılar ve nitelendirmeler de bu kapsamdadır.

Ceza vermelerine neden olan sözlerimi buradan da tekrar edeyim:

“Ankara’daki tek adama sesleniyoruz. Şu andaki Adalet Bakanı ve diğer bakanlara sesleniyoruz. Onurunuz varsa, cesaretiniz varsa, şerefiniz varsa gelin mücadelenizi bizimle yapın.”

RTÜK sopasını basının üzerinden çekin!

Namuslu gazetecileri, muhalif siyasetçileri hedef almayı bırakın!

Halkın gerçekleri duymasından bu kadar korkmayın!

Açık, adil ve demokratik bir zeminde mücadele edin!"