ÇHD suç duyurusunda bulundu: 'Bu plakasız araçlar kimin?'

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 04:00

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan ÇHD avukatlarından Ezgi Önalan, “Geçen hafta cuma günü geldim buraya. Burada sokaklarda, caddelerde çok fazla plakasız araç var. Araçların içinde de kamuflajlı, çoğu bizim anlayabildiğimiz kadarıyla özel harekâtçı silahlı polis” dedi.

Önalan başsavcı ile görüştüklerini belirterek “Suç duyurusuna çektiğimiz fotoğrafları da ekledik. Bize ‘Polis olduklarını, asker olduklarını bilemeyiz. Bir sürü kamuflaj dağıtıldı ilk zamanlar soğukta kalan insanlara’ ifadelerini kullandı” dedi.

(Ezgi Önalan)



BELGE SAKLAMA SUÇU

Plakasız araçların suç olduğunu belirten Önalan, “Kendini gizleyerek silahlı bir şekilde dolaşmak, bir yandan halkı tehdit. Resmi belgeyi saklama suçuna da girer” dedi.

Avukat Ömer Meşe ise Hatay’daki Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü önünde evrakların yok olmaması için nöbet tutmuştu. Avukat Meşe de nöbet tuttuğu sırada plakasız araçların ve silahlı kişilerin geldiğini söylemişti.