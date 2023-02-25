Fettah Tamince'nin projesindeki 'onay'a suç duyurusu

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 19:48

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 19:48

Düden Şelalesi’nin üzerinde bulunan falezlerde “Fethullah Gülen benim için idoldür, Tayyip Erdoğan’ın adamıyım, tanıyınca âşık oldum” sözleriyle kamuoyunda adı sıklıkla tartışılan Rixos otellerinin sahibi Fettah Tamince’ye ait arazi ile ilgili plan tadilatına Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17 Şubat tarihli toplantısında verilen onay, yaşanan tartışmaların ardından Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından veto edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan plan değişikliğine yapılan itirazlara, bunun falezler üzerindeki inşaat yükünü artıracağı ve Tamince’ye ait Sembol İnşaat’ın rezidans projesine kat artışlarıyla 200 milyon TL’nin üzerinde rant sağlayacağı gerekçe gösterilmişti.

BAŞKAN BÖCEK VE TAMİNCE HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

HKP avukatları, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Rixos otellerinin sahibi Fettah Tamince, Antalya Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu raporunda imzası olan üyeler hakkında “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarını işlediklerini iddia ederek Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

BALKAN İLE TOKGÖZ TANIK OLARAK DİNLENSİN TALEBİ

HKP avukatları tarafından başsavcılığa verilen dilekçede yer alan isimler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması, Eski Antalya Baro Başkanı Polat Balkan ile Eski CHP’li Meclis Üyesi Recep Tokgöz’ün tanık sıfatıyla dinlenilmesi talep edildi.

"TEPKİ SONRASI VETO ETMEK ZORUNDA KALDI"

Konuya ilişkin HKP’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Düden Şelalesi üzerinde bulunan ve FETÖ’cü Fettah Tamince’ye ait olan arazi üzerindeki plan tadilatına onay vererek Tamince’ye milyonlarca lira rant kapısını açan, aynı zamanda bölgedeki doğal dokunun zarar görmesinin önünü açan sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurumuz, bu yıkım ve vurguna önce göz yumup sonrasında kamuoyu tepkisinden dolayı kararı veto etmek zorunda kalan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Belediye Meclis üyeleri ile İmar Komisyonu raporunda imzası olan tüm üyeleri kapsamaktadır.”