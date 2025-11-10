CHP, 10 Kasım'da okullarda anma töreni düzenledi: '10 Kasım'ı tatille gölgeleyemezsiniz'

Okullarda ara tatil döneminin 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’na 'denk gelmesi' nedeniyle okul önlerinde anma törenleri düzenlendi.

CHP Battalgazi İlçe Başkanı Alper Gürsoy ve beraberindeki partililer, Atatürk’ün bedenen aramızdan ayrılışının 87. yılında, Malatya Lisesi önünde toplandı.

Törende konuşan Gürsoy, "Bugün burada bir ulusun yeniden doğuşuna önderlik etmiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için bir aradayız. 10 Kasım, yalnızca bir anma günü değil; Atatürk’ün düşüncelerini ve devrimlerini geleceğe taşıma, Atamızın mirasına sahip çıkma günüdür" dedi.

"YUSUF TEKİN MİLLİ EĞİTİM BAKANI OLDUKTAN SONRA 10 KASIM ARA TATİL DENK GELMEYE BAŞLADI"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 2024 ve 2025 yıllarında 10 Kasım’ı içine alan haftayı ara tatil olarak belirlediğini, oysa ara tatil uygulamasının başladığı 2019 yılından bu yana kasım ayında yapılan ara tatilin 10 Kasım’a ve Atatürk’ü anma haftasına denk getirilmediğini belirten Gürsoy, "Ancak Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen, Kurucumuz ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Cumhuriyet değerlerinin eğitim sistemindeki yerini azaltmaya çalışan Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı olduktan sonra 10 Kasım ara tatil denk gelmeye başladı" diye konuştu.

Gürsoy, bunun tesadüf olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu yalnızca bir planlama tercihi değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına yönelik sistemli bir görmezden gelme çabasıdır. 10 Kasım bir tatil günü değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma, onun ülkemiz için yaptıklarını ve düşüncelerini öğrencilerimize anlatma, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerini yaşatma günüdür. Okullarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü görünmez kılmaya çalışan her girişimi üzülerek ve onur adına utançla izliyoruz. Bu millet hiçbir zaman kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü unutmadı, unutturmayacak.

Cumhuriyet ve değerleri kalbimizdedir. Okullarda, sınıflarda, bahçelerde, sokaklarda tüm öğrencilerle, coşkuyla, gönülden birlikte yapılan her tören, okunan her şiir, her söz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı, gelecek nesillere verilmiş bir sözdür. Başöğretmenimiz Atatürk’ün ülkemiz için hayal ettiği 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' nesillerin yetişmesi için çalışmak da bizimdir. Atamıza bize emanet ettiği Cumhuriyetimize ve değerlerine sahip çıkma görevdir."

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından tören, gençlerin Gençliğe Hitabe'yi okumasıyla son buldu.

CHP Malatya Yeşilyurt İlçe Örgütü de Kemal Özalper İlkokulu önünde Atatürk'ü andı.