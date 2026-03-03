CHP, 13 başlıkta iktidar vaatlerini açıkladı: ‘Ülke için iktidar olmalıyız’

CHP lideri Özgür Özel, dün partisinin genel merkezinde “Milletle birlikte, milletin emrinde” sloganıyla partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin 18 bakanlık için belirlediği 90’a yakın öncelikli vaadin tanıtımını yaptı. Bir anlamda CHP’nin seçim vaatlerinin ön tanıtımı anlamında düzenlenen etkinliğe CHP’nin aday ofisinin politika kurulu başkanları, parti yönetimi, milletvekilleri, il başkanları, belediye başkanları ve partililer katıldı.

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nu eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da programı salondan takip etti. Etkinliğin yapıldığı salona CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafları “Yükselen Türkiye için el ele” gibi sloganlarla birlikte asıldı. Toplantının başında hem tutuklu belediye başkanlarına hem de yeni gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a selam gönderildi.

'DEĞİŞİM YOLUNDAN SAPMAYALIM'

Programın başlangıcında İmamoğlu’nun videolu mesajı izletildi. Ülke tarihinin en zor zamanlarından geçildiğini söyleyen İmamoğlu “Ülkenin en değerli kurumları sadakatten başka bir özelliği olmayan bir avuç ehliyetsize teslim edilmiş. Cezaevleri öğrenciler, gazetecilerle dolu. Gençlerimiz işsiz, çocuklarımız ümitsiz. Kimse yarın bugünden iyi olacak diyemiyor. Ülkemiz gerçek bir yol ayrımında” dedi. Türkiye’nin büyük bir reform hamlesine ihtiyacı olduğunu vurgulayan İmamoğlu “Ülkenin makus talihini ancak CHP değiştirebilir. Yeter ki 2023’te başlattığımız değişim yolundan sapmayalım. Geliştirelim” ifadelerini kullandı.

“CHP’nin teslim olmayacağını, teslim alınamayacağını gösterme zamanı” diyen İmamoğlu, “Vatandaşlarımızın karşısına öyle bir kadro ve programla çıkalım ki milletin huzurlu, eşit olacağını gösterelim. Parasız eğitimi nitelikli yapacağımızı, çocuklarımızın okulda aç kalmayacağını ortaya koyalım” değerlendirmesini yaptı.

‘HER KOŞULDA TRUMP’A BAĞLILAR’

Konuşmasını yapmak için kürsüye gelen CHP lideri Özgür Özel ise ilk olarak bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. “Bölgemiz bir ateş çemberine dönüşmüş durumda” diyen Özel “Bölgemizin Amerika ve İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayan, masum sivilleri hedef almaktan çekinmeyen müdahalelerine maruz bırakılmasını reddediyoruz. Bu anlayışla komşumuz İran’a yapılan saldırıya karşı çıkıyoruz. Mevcut krizin bir an evvel diplomasi masasına dönülmesi ve uzlaşıyı esas alan bir yaklaşımla çözülmesini savunuyoruz” dedi.

İktidarın politikalarını eleştiren Özel “AKP iktidarının sanki tüm varlığını ona bağlamış gibi, her koşulda Trump yönetiminin safında durmasını, Amerika ve İsrail’in saldırganlığına dayanan yeni dünya düzeni arzularına karşı utangaç ve ürkek bir tutum göstermesini asla kabul etmiyoruz. Türkiye’nin bu konuda ciddi tutum alması; hem ülkemizin güvenliğini sağlamak, hem de dünyanın benzer ülkelerinde bu hassasiyetlerin gelişmesine liderlik etmesi için şarttır” ifadelerini kullandı.

Özel “İran’ın ve bölgemizin geleceğine karar verecek olanların sadece ve sadece burada yaşayanlar olduğunu hatırlatmak ve bunun için mücadele etmek; siyasi, ahlaki ve vicdani sorumluluğumuzdur. İçeride kutuplaştırmayı artıran, dışarıda ise kurumsallığı bir kenara bırakarak kişisel ilişkilerle dış politika yürütmeye çalışan AKP’nin bunu başarabilmesi artık mümkün değildir. Türkiye’nin güvenliği, refahı, demokrasisi ve toplumsal barışı için iktidar değişikliği zorunlu hale gelmiştir” değerlendirmesini yaptı. Konuşmasının devamında partisinin vaatlerini sıralayan Özel, şunları söyledi:

İlk başlık demokrasi: Yaşadığımız her soruna temel oluşturan bu yönetim sistemini mutlaka değiştireceğiz. Türkiye’yi çoğulcu, demokratik bir ülke haline getireceğiz. Bir daha hiç kimse bugünkü Cumhurbaşkanının yetkilileriyle donatılmayacak. Cumhurbaşkanı tarafsız ve kapsayıcı olacak. Cumhurbaşkanı dahil herkes denetlenecek. Parlamenter sisteme geçilecek.

Adalet reformu: Bağımsız, tarafsız, adil, hızlı bir yargı sistemi için kapsamlı bir adalet reformu hazırlıyoruz. Yargıyı siyasetin arka bahçesi olmaktan, bir partiden emir alır halde olmaktan mutlaka kurtaracağız. Yargıç ve savcılara her türlü yer ve kürsü güvencesi sağlanacak. Yıllarca süren yargılama çileleri bitecek. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına tam bir uyum sağlanacak. AKP iktidarında adalete erişilemediği için toplumsal travma yaratmış olan tüm davaların yeniden görülmesinin önü açılacak.

Ekonomi politikaları: Vergi adaleti için kapsamlı bir vergi reformunu hayata geçireceğiz. Temel tüketim ürünlerini vergiden muaf tutacağız. En düşük emekli maaşı, asgari ücrete yükseltilecek. Tasarruf edilen bütçeyi işsize, çalışana ve emekliye aktaracağız.

Etkili dış politika: Dış politikayı yatırım çeken, istihdam yaratan bir kalkınma aracına dönüştüreceğiz. İktidarımız, dünyadaki hiçbir lidere karşı boynu bükmeyecek. Dış politikamız mahdumlarla, damatlarla kurulan ilişkilerle ciddiyetsiz bir yöne evrilmeyecek. Türkiye’nin pozisyonu dışarıdaki güçlü ülkelere, Amerika’ya, Rusya’ya ve onlarla kurulan kişisel ilişkilere göre değişmeyecek.

Güvenli Türkiye: Krizlerle çevrili bir coğrafyada görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerini başarıyla icra edebilmesi için askeri sağlık sistemi yeniden tesis edilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin özlük ve sosyal haklarında bulunan adaletsizlikler giderilecek. Gerekli iyileştirmeler yapılacak. Kıdemli binbaşılarla, astsubaylara makam ve görev tazminatları, emeklilik haklarını da kapsayacak şekilde verilecek. Lojman kapasiteleri artırılacak, kira yardımları mutlaka sağlanacak.

Ticaret ve sanayi: Ticaret ve sanayide yeni bir kalkınma hamlesini planlı, şeffaf ve stratejik bir anlayışla başlatacağız. Ülke kaynaklarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda, öngörülebilir, hesap verebilir, verimli şekilde planlamasını sağlamak için Türkiye Planlama Teşkilatı’nı kuracağız. 1 milyon üretim uzmanı seferberliğini başlatacağız. Organize sanayi bölgeleri, teknoparklar ve eğitim kurumlarıyla entegre edilecek.

Planlı tarım sistemi: Alım garantili üretim modelini hayata geçireceğiz. Çiftçi ürününü satacağı fiyatı ekimden önce bilecek. Planını yapacak, ona göre ekecek. Alıcı ne alacağını, üretici ne üretmesi gerektiğini bilecek. Arz - talep dengesi planlı şekilde kurulacak. Bu sistemle hem fiyat istikrarı sağlanacak hem de çiftçi korunacak. Çiftçinin kullandığı mazottan vergiyi tamamen kaldıracağız. Hayvancılık destekleriyle yurtdışından et ithalatını bitireceğiz.

Sosyal devlet: İlk 100 günde temel vatandaşlık geliri uygulamasını başlatacağız. Herkese belli bir gelir desteğini sağlayan sosyal devleti mutlaka kuracağız. Yardımlar sürekli kılınacak, amaç yoksulluktan tam bir çıkış olacak. TOKİ’nin yıllık konut üretimi 45 binden 120 bine çıkarılacak. Üretilen konutların en az yüzde 25’i kiralık sosyal konut olacak. Sosyal konut kira bedeli, hane gelirinin yüzde 25’ini geçmeyecek. Sosyal Enerji Destek Fonunu kuruyoruz. İhtiyaç sahiplerine her ay 300 kilovat saate kadar elektrik, kışın 80 metreküp ve yazın 30 metreküpe kadar ücretsiz doğalgaz sağlayacağız.

Eşit ve kaliteli eğitim: Eşit, parasız ve nitelikli eğitim devletin görevidir. İktidarımızda devlet okullarında okuyarak liseyi bitiren her genç, en az bir yabancı dili iyi seviyede konuşacak ve dünya ile rekabet edecek kadar teknolojik becerilere sahip olacak. Öğrencilere bir öğün ücretsiz okul yemeği ve içme suyu vereceğiz. Kamuda mülakatı kaldıracağız, liyakatı getireceğiz. 100 bin öğretmen, 100 bin temizlik görevlisi ve ataması yapılmamış uzman çavuşlar arasından 65 bin güvenlik görevlisi ile 75 bin okul sağlığı hemşiresini ilk yıl atayacağız. Her okula temel ihtiyaç bütçesi tahsis edeceğiz.

Kamucu sağlık: Kapatılan devlet hastanelerini ihtiyaca göre yeniden açacağız. Beş yılda 200 bin sağlık çalışanı istihdam edeceğiz. Performans sistemini kaldıracak, emekliliğe yansıyan temel ücret, liyakat esaslı atama ve terfi sistemini getireceğiz. Tedavi ve ilaçta katkı payı, ilave ücret, fark ücretlerini kaldıracağız. Aile hekimlerinde ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulacak. ‘Paran kadar sağlık’ dönemi son bulacak. Herkes için eşit, ücretsiz, ulaşılabilir sağlık sistemi kurulacak.

Turizmde gelişim: Turizmi ihracatçı statüsüne alacağız. Güvenli turizm yatırımlarına uygun finansman desteği ve KDV istisnası getireceğiz. Konaklama vergisi gelirlerini yerel yönetimlere ve turizm altyapısına aktaracağız. Sanatın özgürce yapıldığı bir kültür iklimini yaratacağız. Turizmi yalnızca sahillerde değil, bütün ülkede geliştireceğiz. Bu turizm anlayışına Anadolu’yu dahil edeceğiz.

Ulaştırma ve altyapı: Bölünmüş yolları ilk beş yılda 40 bin kilometreye ulaştıracağız. 9 bin kilometre olan elektrikli ve konvansiyonel anahat demiryolu ağımızı ilk beş yılda toplam 14 bin kilometreye çıkaracağız. Alternatif ulaşım sistemlerini güçlendireceğiz. Ucuz ve hızlı internete erişim hakkını halkımızın, bilhassa gençlerimizin hizmetine sunacağız.

Kadınlar ve gençler: Kadınların korkusuzca yaşadığı, gençlerin umutla yarına baktığı bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. Kadına yönelik şiddetin cezasız kalmasını önleyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf olacağız. Her mahallede devlet kreşleri açacağız. ‘Eşit işe, eşit ücret’ uygulamasını hayata geçireceğiz. Barınmayan genç kalmayacak. Bir yılda öğretim burslarını 1,5 çeyrek altın seviyesine getireceğiz. 25 yaş altı her gence eğitimini tamamladıktan sonra dört ay içinde iş, staj veya eğitim sunulmasını garanti eden Genç İstihdam Garantisi Programını hayata geçireceğiz.

‘ADAYIMIZ BUGÜN SİLİVRİ’DE’

Konuşmasının sonunda bir vaat listesi değil bir çözüm reçetesi açıkladıklarını belirten Özel “Biz bir sistem değişikliği, bir büyük program ortaya koyuyoruz” dedi.

Ne yaparlarsa yapsınlar İmamoğlu seçimlere girecek ve milletimiz takdir ederse cumhurbaşkanı olacak” diyen Özel “Ekrem Başkanımız bugün Silivri’de. Ama onun ya da yol arkadaşlarımızın Silivri’de olması bizim de kısıtlandığımız, hareket etmeyeceğimiz ve onların yolunu bekleyeceğimiz anlamına gelmiyor. Her birimiz bir cumhurbaşkanı adayıyız. Ekrem Başkan’ın da umudu buradadır. Onun cumhurbaşkanı olmasıyla sorunlarının çözülebileceğini düşünen her bir vatandaşımızın da umudu bu salondadır. Hepimiz, hep birlikte kimseyi dışlamadan ve makam ve mevkiyi bireysel ihtiraslar olarak görmeden, bu hırstan önce kendimi arındırırım, bu ülke için iktidar olmak zorundayız” diye konuştu.